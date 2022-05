Vzácnemu dielu Mateja Kréna v SND hrozí poškodenie. Vedenie divadla už rok vyzýva na jeho záchranu

24.5.2022 (Webnoviny.sk) -Dielo Impluvium slovenského výtvarníka Mateja Kréna bolo umiestnené do foyeru Slovenského národného divadla v roku 2015.SND a Nadácia ARS NOVA vtedy uzavreli zmluvu o spolupráci a výpožičke na obdobie 3 rokov. Ďalšími tromi dodatkami k zmluve sa toto obdobie predĺžilo do 31. júla 2021.Súčasné vedenie Slovenského národného divadla sa rozhodlo zmluvu o výpožičke ďalej nepredlžovať. V máji 2021 poslalo nadácii výpoveď zmluvy a žiadalo ju o demontáž diela na vlastné náklady, čo bolo v súlade so zmluvou, ktorej platnosť sa v júli 2021 skončila."Presklená strešná konštrukcia nad dielom si vyžaduje rozsiahlu opravu, nachádzajú sa v nej miesta, kde zateká voda. Reálne tak hrozí poškodenie tohto vzácneho diela, ktoré je však zároveň prekážkou vykonania rekonštrukcie. Preto sme sa rozhodli zmluvu o výpožičke ďalej nepredĺžiť a trváme na tom, aby Nadácia ARS NOVA dielo demontovala," približuje generálny riaditeľ SND Matej Drlička dôvody, prečo Impluvium vo foyeri divadla už nemôže dlhšie ostať.Nadácia ARS NOVA však dielo napriek opakovaným výzvam neodstránila. Bez platnej zmluvy je dielo v SND nezákonne, a preto nie je poistené. Vedenie SND na nadáciu ešte v novembri 2021 podalo žalobu.V marci 2022 súd na návrh SND vydal neodkladné opatrenie vo forme uznesenia, ktoré je vykonateľné a právoplatné a ktorým uložil Nadácii ARS NOVA povinnosť dielo odstrániť do 14 kalendárnych dní na vlastné náklady a zodpovednosť.Napriek tomu, že termín na odstránenie diela už uplynul, nadácia dielo z foyeru SND stále neodstránila."Mrzí nás táto situácia, ale od začiatku sa počítalo s tým, že dielo Impluvium bude v SND umiestnené iba dočasne a Nadácia ARS NOVA sa už v roku 2015 v zmluve zaviazala k jeho demontáži. Zároveň je pre nás neprípustné, aby v priestoroch Slovenského národného divadla bolo dielo takmer rok nezákonne," hovorí Matej Drlička."Je aj v našom záujme, aby dielo bolo dostatočne chránené pred poškodením a znehodnotením. Bohužiaľ, v Slovenskom národnom divadle momentálne nemáme priestor, kam by sme ho mohli presunúť," dodáva.Problém s Nadáciou ARS NOVA v minulosti riešila aj Univerzita Komenského , keď nadáciu žiadali, aby z ich priestorov demontovala zapožičané dielo Rudolfa Sikoru.Informačný servis