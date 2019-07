Vzájomný obchod medzi Nemeckom a Britániou v prvých 5 mesiacoch klesol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. júla (TASR) - Vzájomný obchod medzi Nemeckom a Britániou v prvých 5 mesiacoch tohto roka klesol. Dôvodom bola neistota týkajúca sa brexitu, uviedla Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK).Dovoz z Británie do Nemecka za 5 mesiacov od januára do mája medziročne padol o 6,1 % na 15 miliárd eur, uviedla DIHK. Naopak, export do Británie z Nemecka sa znížil o 2,3 % na 35 miliárd eur.Celkový objem obchodu dosiahol 50 miliárd eur. Británia je siedmym najväčším obchodným partnerom Nemecka, pričom ešte v roku 2017 bola piatym najväčším obchodným partnerom.Šéf DIHK Eric Schweitzer rovnako ako ďalší predstavitelia nemeckého priemyslu varovali nového britského premiéra Borisa Johnsona pred tvrdým brexitom, teda odchodom Británie z EÚ bez dohody. Johnson v utorok (23. 7.) zopakoval, že Británia odíde z Únie 31. októbra s dohodou alebo bez nej.