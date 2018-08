Vzdajte poctu kráľovnej, je ťažké predstaviť si svet bez nej, reagujú osobnosti na úmrtie Arethy Franklin

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) - Vo veku 76 rokov zomrela americká soulová speváčka Aretha Franklin. Umelkyňa skonala vo štvrtok ráno vo svojom dome v Detroite v dôsledku pokročilej rakoviny pankreasu. Na úmrtie "Kráľovnej soulu" už reagovalo množstvo osobností. Agentúra SITA prináša výber z ich reakcií."Je ťažké predstaviť si svet bez nej. Nielenže bola jedinečne brilantná speváčka, ale aj jej oddanosť občianskym právam mala nezmazateľný vplyv na svet," napísala na Twitteri speváčka, herečka a režisérka"Venujme chvíľku vzdaniu vďaky za krásny život Arethy Franklin, kráľovnej našich duší, ktorá nás všetkých inšpirovala po mnohé a mnohé roky. Bude nám chýbať, ale spomienka na jej veľkosť ako umelkyne a dobrého človeka s nami bude žiť naveky," uviedol na Twitteri hudobník"Úmrtie Arethy Franklin je stratou pre každého, kto miluje naozajstnú hudbu: hudbu od srdca, duše a cirkvi. Jej hlas bol jedinečný, jej hra na klavír podcenená - bola jednou z mojich najobľúbenejších klaviristiek," napísal v príspevku na Instagrame spevák, klavirista a skladateľ"Aký život. Aký odkaz! Toľko lásky, rešpektu a vďačnosti. R.I.P Aretha Franklin," uviedla skladateľka a speváčka, ktorá pre Franklin napísala hit (You Make Me Feel Like) A Natural Woman."Sedím v modlitbe za úžasného zlatého ducha Arethy Franklin," napísala speváčka"Navždy bude Kráľovnou soulu a oveľa viac pre všetkých tých, ktorí ju poznali osobne a cez jej hudbu," povedal bývalý americký prezident, na ktorého inaugurácii v roku 1993 Franklin zaspievala."Kráľovná soulu, Aretha Franklin, zomrela. Bola úžasnou ženou, s úžasným darom od Boha, jej hlasom," uviedol súčasný americký prezident"Najväčší hlas americkej populárnej hudby stíchol. Naša milovaná Aretha Franklin odišla. Pre mňa bola hudobným majákom, vedúcim a inšpirujúcim s každým tónom. Tak som ju milovala a stále ju milujem. Dovidenia, Kráľovná soulu," vyjadrila sa herečka a speváčka"Vzdajte poctu kráľovnej. Najúžasnejšia speváčka, ktorú som kedy poznal," napísal spevák"Aretha bola takou nekonečnou inšpiráciou pre mňa a mnohých ďalších, najväčšia kráľovná, ďakujeme ti za dar tvojho hlasu, hudby a neotrasiteľnej duše," napísala speváčka"Som absolútne zničený z Arethinej smrti. Bola naozaj jedinečná. Bola viac ako Kráľovná soulu. Bola národným pokladom, ktorý by mala nosiť v srdci každá generácia po celom svete. Okrem nášho profesionálneho vzťahu bola Aretha aj mojou priateľkou. Jej strata je veľmi intenzívna a moje srdce je plné bolesti," vyjadril sa hudobný producent"Mal som dostatočné šťastie na to, aby som videl Arethu presne jeden raz, a to bolo všetko. Vďaka ti za hudbu, budeme ju navždy počúvať," uviedol na Twitteri skladateľ, textár a herec"Bola si mojím idolom. Najväčšou speváčkou všetkých čias. Každý tón, ktorý si zaspievala bol čistý a autentický a prebodol naše srdcia radosťou a bolesťou a životom," uviedla speváčka a herečka"Dnes sme stratili jednu z najväčších. Vždy sa na ňu bude spomínať a bude obdivovaná. Aretha Franklin, odpočívaj v pokoji. Milujeme ťa," napísal spevák"Kráľovná soulu opustila túto zem, aby mohla sedieť na svojom tróne v nebi. Ako sme boli požehnaní, že sme mohli počuť to najlepšie, čo mohol Boh ponúknuť v jej hlase. REŠPEKT!" vyjadril sa spevák, hudobník a herecs odkazom na speváčkinu skladbu Respect."Toto ráno sme stratili ikonu, legendu, hlas, hudobníčku, aktivistku: jej duša bude ďalej žiť. Nech spíte v nebeskom pokoji pani Franklin," uviedol spevák"Dnes ráno moja najstaršia priateľka na svete odišla domov, aby bola s naším Otcom. Bude mi veľmi chýbať, ale viem, že je v pokoji," napísal spevák, skladateľ a producentInformácie pochádzajú z webstránok people.com, ew.com, www.theguardian.com a archívu agentúry SITA.