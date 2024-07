Vzduchom lietali stoličky aj fľaše, potýčky medzi fanúšikmi Holandska a Anglicka pred semifinále ME vo futbale zastavila až polícia

Kradnutie vlajok a šálov

Lietali stoličky a fľaše

11.7.2024 (SITA.sk) - Päť ľudí utrpelo zranenia počas stretov medzi fanúšikmi Anglicka a Holandska, ku ktorým došlo pred stredajším semifinálovým zápasom futbalových majstrovstiev Európy medzi týmito dvoma tímami.V Dortmunde, kde sa stretnutie hralo na miestnom Vestfálskom štadióne, sa pred zápasom zhromaždilo približne 100-tisíc holandských fanúšikov, ktorí to z domoviny mali na skok.Strety fanúšikov údajne nastali vo chvíľach, keď sa Holanďania pokúšali ukradnúť Angličanom šály a vlajky.„Sme si vedomí niektorých správ a videí kolujúcich o nepokojoch v Dortmunde. Zdá sa, že došlo k viacerým prípadom, keď holandskí fanúšikovia napádali anglických priaznivcov v baroch a pokúšali sa ukradnúť vlajky," uviedla britská polícia, ktorá vyslala svojich príslušníkov na turnaj do Nemecka.„Tieto incidenty spôsobili ľahké zranenia piatim ľuďom. Tiež sme si vedomí, že okrem desaťtisícok holandských fanúšikov, ktorí prišli zažiť zápas, sú v Dortmunde aj skupiny rizikových podporovateľov z Holandska. Naši dôstojníci spolupracujú s nemeckými kolegami. Radíme fanúšikom, aby boli obozretní a vyhľadávali radšej miesta s prítomnosťou nemeckej polície," dodala britská polícia.Miestna polícia v Dortmunde uviedla, že došlo k stretom medzi anglickými a holandskými fanúšikmi na troch miestach, vrátane baru, kde vzduchom lietali stoličky a fľaše. Polícia zadržala 26 osôb, bez bližšieho špecifikovania národnosti, pričom vyšetrovanie pokračuje.Videozáznamy zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali malú skupinu ľudí v holandských farbách, ako hádžu stoličky na terase pred barom, zatiaľ čo ďalší výtržníci sa uchýlili dovnútra. Napriek týmto incidentom polícia v Dortmunde uviedla, že je „celkom spokojná“ so zvládnutím predzápasových situácií, najmä vzhľadom na počet ľudí, ktorí do mesta pricestovali.