Vzdušný priestor Kosova bude naďalej riadiť maďarský HungaroControl

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 31. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia poverila Maďarsko, aby po terajšom vypršaní päťročného mandátu pokračovalo v kontrole vzdušného priestoru Kosova, informovali vo štvrtok maďarské médiá odvolávajúc sa na správu servera BalkanInsight.com.Maďarská štátna spoločnosť HungaroControl vykonáva riadenie leteckej prevádzky v kosovskom vzdušnom priestore vo výške nad 10.000 stôp. Predĺženie zmluvy na neurčitý čas podpísali predstavitelia KFOR - mierovej misie NATO v Kosove - a zástupcovia Maďarska.Zdroje NATO pre BalkanInsight.com uviedli, že pôvodnú dohodu nevypovedala ani jedna strana, pričom v súčasnosti pracujú na tom, aby vytvorili technické a prevádzkové podmienky pokračovania.Vzdušný priestor do výšky 10.000 stôp riadi kosovská spoločnosť ANSA. Podľa údajov HungaroControlu lieta nad Kosovom čoraz viac leteckých spojov, vlani v máji zaznamenali medziročne nárast o 33,85 percenta, pričom iba v uvedenom mesiaci vstúpilo do kosovského vzdušného priestoru 11.649 lietadiel. Ročne využije tento priestor viac než jeden milión lietadiel.Internetové vydanie maďarského týždenníka Heti Világgazdaság v tejto súvislosti pripomína, že Srbsko neuznáva Kosovo, preto lietadlá smerujúce do Prištiny a z nej musia srbský vzdušný priestor obchádzať.