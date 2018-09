Vzniká komunita Change for Slovakia, chce prispieť k zmene v školstva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 23. septembra (TASR) – Pod názvom Change for Slovakia vzniká komunita, ktorá bude združovať úspešných ľudí z biznisu, kultúry či politiky, ktorí chcú prispieť k zmene v školstve na Slovensku. Ako vysvetlil zakladateľ Teach for Slovakia (TFS) Stanislav Boledovič, členovia komunity budú podporovať účastníka TFS, aby mohol úspešne prinášať zmeny do tried, v ktorých vyučuje.povedal Boledovič. Títo ľudia podľa neho prídu do triedy a ukážu deťom napríklad to, ako vyzerá úspech, alebo im povedia to, ako majú na sebe pracovať. Manažéri ich zas môžu pozvať do svojich firiem.uviedol Boledovič.V tomto školskom roku sa do programu TFS zapojilo 19 nových učiteľov. Podľa zakladateľa TFS sa okolo nich vytvorí skupina 190 podporovateľov. Členovia komunity okrem svojho mena pridajú aj skúsenosti a symbolické percento z príjmu.povedala Alena Kanabová, manažérka v spoločnosti Accenture. Je jednou z prvých členiek komunity podporovateľov Change for Slovakia.TFS je súčasťou medzinárodného programu fungujúceho v 50 krajinách sveta s cieľom zlepšiť kvalitu systému vzdelávania. Víziou programu je, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.