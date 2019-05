Vznikla petícia za zrušenie jedného volebného obvodu pre voľby do NRSR

Ilustračná snímka Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Prešov 10. mája (TASR) - Slovensko potrebuje toľko volebných obvodov, koľko má krajov. Zmenu možno priniesť len z regiónov a ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s komunálnou politikou a občianskou angažovanosťou. Tvrdia to členovia petičného výboru, ktorí v piatok v Prešove oficiálne začali so zbieraním podpisov. Chcú ňou dosiahnuť zrušenie jedného volebného obvodu a zvýšenie počtu volebných obvodov pre parlamentné voľby.uviedol predseda petičného výboru Michal Kaliňák.Na to, aby sa petíciou zaoberal parlament, potrebujú vyzbierať minimálne 100.000 podpisov. "vysvetlil Kaliňák.Česká republika má podľa jeho slov 14 volebných obvodov, Poľská republika 41 volebných obvodov, Maďarská republika má 106 jednomandátových volebných obvodov.skonštatoval predseda petičného výboru.doplnila starostka košickej mestskej časti Nad Jazerom Lenka Kovačevičová, ktorá je zároveň mestskou a krajskou poslankyňou.povedal starosta obce Nižná Voľa v okrese Bardejov Marcel Kaščák.dodal starosta obce Veľké Revištia v okrese Sobrance a poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) Matin Hrunka.Iniciátormi občianskej petície sú politológ a odborník na samosprávu Michal Kaliňák, starosta obce Veľké Revištia Martin Hrunka a lekár Patrik Palacka.