Vznikla Platforma slobodného múzejníctva, iniciátori považujú kroky Šimkovičovej ministerstva za neprijateľné

Neprijateľné zatváranie múzeí

Kritika prepúšťania zamestnancov a uzatváranie pobočiek

23.11.2024 (SITA.sk) - Vzniká Platforma slobodného múzejníctva ako nestranícka občianska iniciatíva pracovníkov a pracovníčok múzeí z celého Slovenska. Po desaťdňovej existencii ju podporilo 67 pracovníkov z rôznych častí krajiny. Iniciatíva má za cieľ sieťovanie zamestnanectva múzeí, iniciovanie dialógu so zriaďovateľmi a podieľanie sa na tvorbe kultúrnej politiky."Impulzom vzniku platformy je alarmujúca situácia v slovenských múzeách. Vieme, že táto situácia je neuspokojivá dlhodobo, ale aktuálna kultúrna politika a ekonomická konsolidácia ju bezprecedentne zhoršujú. Múzeá nepotrebujú neuvážené zhora nariadené reformy. Potrebujú nezávislosť, stabilitu, ekonomickú a právnu predvídateľnosť a víziu rozvoja," uviedla jedna z iniciátoriek platformy Zuzana Denková.Múzejníci združení v platforme považujú za neprijateľné zatváranie múzeí v regiónoch, dosadzovanie neodborníkov do riadenia, problémy vo Fonde na podporu umenia či plánované zmeny zákulisia na Ministerstve kultúry SR (MK SR) "Najväčšími problémami sú nedostatok zdrojov na systematickú vedeckú prácu, ochranu zbierok a pracovné podmienky zamestnancov," povedala iniciátorka Marcela Kvetková.Platforma kritizuje aj aktuálne prepúšťanie zamestnancov múzeí a uzatváranie pobočiek, ako je to v prípade Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala. Nerozumie tiež plánom MK SR na otvorenie nového múzea slovenského národného obrodenia v ťažkej ekonomickej situácii.Platforma zdôraznila dôležitosť nezávislých a odolných kultúrnych inštitúcií pre zdravý vývoj spoločnosti a chce sa prepájať s európskymi múzejnými iniciatívami, aby upozornila na problémy v slovenskej kultúre.