Vzniklo podozrenie, že súťaž na trať Žilina–Rajec má vopred víťaza

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) – Európske združenie alternatívnych železničných dopravcov so sídlom v Bruseli Allrail má podozrenie, že skutočná konkurencia v prípade súťaže na trať Žilina – Rajec nie je žiaduca. Pri súčasných podmienkach je totiž podľa združenia pravdepodobným víťazom štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo súťaž minulý týždeň 7. augusta 2019, pričom podrobnosti boli zverejnené na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Združenie poukázalo na to, že na oficiálnom portáli Európskej únie (EÚ) pre verejné súťaže TED je stále iba oznámenie o tom, že k vyhláseniu súťaže dôjde. Bude však ešte jeden až dva týždne trvať, kým sa podrobnosti zverejnia aj tam. Podľa Allrail to tak znamená, že ostatní záujemcovia z celej Európy budú musieť počkať.Aj iní operátori z krajín mimo Slovenska potrebujú podľa európskeho združenia čas na prípravu podania a za predpokladu, že nový operátor získa zákazku, potrebujú aj dostatok času na prípravu samotného začatia prevádzky. Teda na zaobstaranie železničných vozidiel, nábor zamestnancov, administratívu a podobne.Allrail podotýka, že v rovnakom čase, začiatkom augusta tohto roka, oznámilo Bavorsko v Nemecku vyhlásenie novej verejnej súťaže na dotované vlaky. Víťazný operátor má v tomto prípade začať prevádzku až v roku 2023.Vysúťažený dopravca na Slovensku by však mal začať prevádzku vo februári 2020. Nový operátor bude mať podľa združenia na všetky prípravy iba dva až tri mesiace od vyhlásenia výsledkov výberového konania a podpisu zmluvy. Európske združenie preto v takomto výberovom konaní vníma ako pravdepodobne jasného víťaza súčasného prevádzkovateľa, ktorý už má všetko na mieste k dispozícii, teda ZSSK.zdôraznil generálny sekretár Allrail Nick Brooks s tým, že námietky zašle združenie rezortu dopravy a relevantným orgánom EÚ.Združenie zároveň podotklo, že len nedávno Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil štátnemu dopravcovi ZSSK Cargo pokutu v miliónoch eur za zneužitie dominantného postavenia v sektore železničnej nákladnej dopravy. Teraz vyzýva úrad, aby preskúmal aj tento diskriminačný harmonogram verejnej súťaže.Trať Žilina – Rajec je prvou z troch plánovaných tratí, ktoré budú ponúknuté do verejnej súťaže. Postupne budú nasledovať úseky Bratislava – Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou. Rezort dopravy informoval o spustení očakávanej liberalizácie železničných tratí 7. augusta tohto roka.