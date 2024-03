Vznikne nová Rada vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie

aktualizované 13. marca 2024, 12:04



Celkovo 39 členov

Zasadanie každý štvrťrok

13.3.2024 (SITA.sk) -Vláda schválila vznik novej Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie . Rada bude hľadať riešenia, ktoré by mali podporovať rozvoj slovenských regiónov. Návrh predložil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši HLAS-SD ).Podľa Rašiho bude novovzniknutá rada hľadať riešenia podporujúce rozvoj slovenských regiónov a bude sa využívať ako platforma pre permanentný dialóg vlády SR so samosprávami k aktuálnym otázkam.„Ide o radu s jednoduchými cieľmi, ktoré doteraz chýbali v takýchto radách, ktoré mali mať na starosti regionálny rozvoj našej krajiny. Budeme hľadať spoločné riešenia podporujúce rozvoj slovenských regiónov a zvyšovanie kvality života ich obyvateľov," uviedol Raši pred rokovaním vlády.V rade bude zastúpenie Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska , ako aj zastúpenie samosprávnych krajov.„V rade bude aj akademická obec, zamestnávateľské združenia, zástupcovia splnomocnencov vlády pre rómske komunity, pre občiansku spoločnosť a pre národnostné menšiny," uzavrel minister. K členom rady patria tiež zástupcovia akademickej obce, zamestnávateľských združení a zväzov, ale tiež splnomocnenci vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, rómske komunity a národnostné menšiny. Rada bude mať celkovo 39 členov.„Vďaka tomu, že v pôsobnosti rady sa užšie prepája oblasť regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti EÚ, budú môcť byť skĺbené návrhy na riešenie modernizačného dlhu, nepriaznivej ekonomickej situácie, ale napríklad aj aktuálnych výziev slovenských regiónov spojených s klimatickou krízou či digitálnou transformáciou, s rozhodnutiami o využívaní podpory z eurofondov,“ priblížil minister Raši.Zasadať bude spravidla raz za tri mesiace alebo vždy podľa potreby. Prvé zasadnutie rady, ktorej predsedom bude Raši, by sa malo uskutočniť v krátkej dobe.