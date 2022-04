Vznikne po voľbách koalícia Hlas, Smer a Republika? Fico je tomu naklonený viac ako Pellegrini

Ficovo vyjadrenie proti voči Kotlebovi

Trest v kauze odovzdávania šekov

11.4.2022 - Bude výrazne závisieť od strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a jej predsedu Petra Pellegriniho , či pôjdu do povolebnej koalície so stranou Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) V súvislosti s posledným prieskumom agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza to pre agentúru SITA povedal sociológ Martin Slosiarik Z prieskumu totiž vyplynulo, že tieto tri politické subjekty by obsadili tesnú väčšinu 76 poslaneckých kresiel zo 150-členného parlamentu. „Pokiaľ ide o Smer a Republiku, predpokladám, že tam by prekážka nebola," mienil Slosiarik.Predseda Smeru-SD Robert Fico v nedeľu 10. apríla v relácii Na telo hovoril v súvislosti s predpokladmi vytvárania povolebnej koalície o svojej strane ako o proeurópskej, protifašistickej a sociálnej. Sociológ takéto vyjadrenie vníma ako vymedzenie sa voči strane Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) . „Myslím si, že toto vyjadrenie je namierené voči Kotlebovi. Na nich zostala nálepka fašistov a protieurópskych," usúdil Slosiarik.Podľa neho Fico neoznačuje predstaviteľov Republiky ako reprezentantov fašistických myšlienok, ani ako antisociálnych a proeurópska orientácia by bola na diskusiu. „Je to tak, že karty sa vždy rozdávajú deň po voľbách. Je to o tom, aká koalícia by bola možná. Podľa mňa Robert Fico je viac naklonený takejto koalícii než Peter Pellegrini,“ naznačil sociológ.Prieskum Focusu nameral ĽSNS 4,5 percenta. V porovnaní s prieskumom z februára tohto roka podpora strany stúpla o 0,7 percenta. Prieskum sa uskutočnil v dňoch od 30. marca do 6. apríla. To znamená, že zachytil aj vyhlásenie rozsudku Najvyšším súdom SR . Ten 5. apríla uložil Kotlebovi trest v kauze odovzdávania šekov s nacistickou symbolikou.Slosiarik si nemyslí, že sa verdikt podpísal na raste preferencií strany. Priblížil, že sa už končilo so zberom dát a išlo o malú časť, ktorá by neprevrátila výsledky. Nepripisoval by to rozsudku, ale skôr celkovej situácii okolo konfliktu na Ukrajine . „Zachytil som, že Kotleba nejakým spôsobom spochybnil tých, ktorí odišli z ĽSNS, že nie sú v týchto veciach autentickí. To sa však ťažko komentuje, lebo ten pohyb preferencií nie je nejaký výrazný," poznamenal.Z prieskumu Focusu tiež vyplynulo, že keby sa zrátali preferencie Republiky (6,9 percenta) a ĽSNS (4,5 percenta), dosiahli by 11,4 percenta a boli by vyššie ako preferencie strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá mala podporu 10,3 percenta. To znamená, že prvé tri miesta by tak zaujali opozičné strany. Prvý bol totiž v prieskume Hlas-SD a druhý Smer-SD. Podľa sociológa sa však nedajú automaticky spočítavať preferencie, ale minimálne by takýto jeden spoločný subjekt súťažil o tretie miesto s SaS.