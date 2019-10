Vzniknú centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 25. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vypísalo spoločnú výzvu na predkladanie projektov pre vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Vyčlenilo na ňu 30 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Nové centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti by podľa ministerky mohli zabezpečiť udržateľnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne a prilákať nových, mladých a perspektívnych lekárov.Do výzvy sa môžu záujemcovia prihlásiť s projektmi zameranými na málo rozvinuté regióny s nedostatočnou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, pričom môžu získať maximálne 700.000 eur a s uplatnením schémy štátnej pomoci realizované na území okresných miest a v ich okolí s možnosťou príspevku do 900.000 eur.Projekty možno predkladať do 31. decembra. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom ministerstvo vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.MZ SR doteraz v programovom období pre roky 2014 - 2020 vyhlásilo tri výzvy zamerané na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej ambulantnou formou. V rámci nich poskytlo 50 obciam a neziskovým organizáciám finančné prostriedky v objeme takmer 35 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške viac ako štyri milióny eur.