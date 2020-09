Vzor kontrolného výkazu k DPH sa zrejme zmení, úpravy sa týkajú nového inštitútu opravy základu dane

Nový inštitút

Pripomienkové konanie

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasný vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (DPH) by sa mal od začiatku budúceho roka upraviť. Nový vzor kontrolného výkazu by mal zohľadňovať zmeny, ktoré chce rezort financií zaviesť od 1. januára budúceho roka.Podľa návrhu novely zákona o DPH sa má totiž stanoviť nový inštitút opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, pričom pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.Ak sa pohľadávka stala nevymožiteľnou a platiteľ dane si uplatní právo na zníženie základu dane, uloží sa odberateľovi, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň.Tento inštitút sa bude môcť podľa rezortu financií uplatniť len pri dodaniach tovaru a služby v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň.Súčasná právna úprava takúto možnosť opravy základu dane neumožňuje. "V tejto súvislosti bude v súčasnosti platný vzor kontrolného výkazu upravený tak, aby bolo možné tieto opravy v kontrolnom výkaze uviesť," skonštatovalo ministerstvo financií k návrhu opatrenia, ktoré rezort predložil do pripomienkového konania. Terajší vzor kontrolného výkazu k DPH sa má použiť pri podávaní kontrolných výkazov za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2020.Návrh novely zákona o DPH schválila vláda koncom augusta tohto roka. Podľa tejto novely sa má tiež od 1. júla budúceho roka zrušiť oslobodenie od DPH pri dovoze zásielok z tretích štátov mimo Európskej únie, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.Toto oslobodenie totiž podľa ministerstva financií narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v Európskej únii a mimo Európskej únie. Novela zákona prináša zásadné zmeny pri uplatňovaní DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Zmeny sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru a dovozu malých zásielok z tzv. tretích štátov mimo Európskej únie.