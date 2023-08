Vzorky morskej vody z okolia jadrovej elektrárne Fukušima sú bezpečné, upokojuje spoločnosť Tepco

Čína zakázala import z Japonska

Vodu monitorujú každý deň

25.8.2023 (SITA.sk) - Japonská elektrárenská spoločnosť Tepco, ktorá je prevádzkovateľom jadrovej elektrárne Fukušima, uviedla, že vzorky morskej vody z okolia elektrárne sú bezpečné.Oznámila to deň po tom, ako začala do mora vypúšťať upravenú vodu z elektrárne, ktorú používala na chladenie pred haváriou z roku 2011 spôsobenou vlnou cunami. Informuje o tom web BBC.Vypúšťanie upravenej kontaminovanej vody do Tichého oceána vyvolalo v regióne protesty a reakciu zo strany Pekingu.Čínski predstavitelia označili japonské rozhodnutie vypustiť vodu za „extrémne egoistické a nezodpovedné" napriek tomu, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) plán Tokia schválila.Čína, ktorá je najväčším dovozcom morských plodov z Japonska, všetok takýto import z krajiny zakázala.Spoločnosť Tepco však vyhlásila, že vzorky morskej vody, ktoré odobrala vo štvrtok popoludní, majú úroveň rádioaktivity podstatne pod prípustnými limitmi.Hovorca firmy Tepco Keisuke Macuo na tlačovej konferencii povedal, že energetická spoločnosť bude pokračovať v analýze vzoriek každý deň počas nasledujúceho mesiaca a dokonca aj neskôr.Japonské ministerstvo životného prostredia uviedlo, že v piatok tiež vzalo vzorky vody z jedenástich rôznych lokalít a výsledky analýzy zverejní v nedeľu.