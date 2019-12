Vzpierač Torochtij prišiel o zlato z OH v Londýne: Potvrdili mu doping

Na archívnej snímke ukrajinský vzpierač Oleksij Torochtij. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 19. decembra (TASR) – Ukrajinský vzpierač Alexej Torochtij prišiel o zlatú medailu, ktorú získal na olympiáde v Londýne v roku 2012 v kategórii do 105 kg. Zároveň ho Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potrestal za doping.MOV potvrdil pozitívny nález na zakázaný steroid turinabol v športovcovej vzorke z londýnskych hier, ktorú spätnou analýzou testovali prostredníctvom moderných metód. Vzpierača potrestali dvojročným zákazom činnosti s účinnosťou od decembra 2018, keď Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF) prvýkrát oznámila v prípade Ukrajinca podozrenie z užitia dopingu a dočasne mu zastavila činnosť až do vyriešenia prípadu.Zlato z kategórie do 105 kg z londýnskych hier by teraz malo pripadnúť iránskemu vzpieračovi Navabovi Nasirshelalovi. Prerozdelenie medailí však musí odsúhlasiť MOV.Torochtij skončil s aktívnou činnosťou po londýnskej olympiáde, dopingová aféra však narušila jeho sľubnú kariéru športového funkcionára. V minulosti bol viceprezidentom Ukrajinskej vzpieračskej federácie, zastával tiež pozíciu v štruktúrach IWF a Ukrajinského olympijského výboru. Trest za doping mu však vystavuje stopku i na funkcionárskom poli.Od rozhodnutí MOV v roku 2016 začať opätovné testovanie vzoriek z olympijských hier 2008 a 2012 bolo po pozitívnych výsledkoch testov na zakázané steroidy diskvalifikovaných viac než 50 vzpieračov. Torokhtij je piaty zlatý medailista z hier 2012 s pozitívnym testom. Informovala o tom agentúra AP.