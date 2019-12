Vzťah medzi rodičmi a deťmi môže podporiť videotréning interakcií

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 21. decembra (TASR) - Rodičom, ktorí majú pocit, že sa pri výchove detí ocitli v slepej uličke a že ich vzájomná komunikácia viazne, môže pomôcť videotréning interakcií (VTI). Možno ho využiť aj u detí, ktoré majú problémy s jedlom či spánkom, alebo pri problematických vzťahoch medzi žiakmi a učiteľmi. V tlačovej správe to uviedla nezisková organizácia Raná starostlivosť, ktorá na Slovensku rozvíja metódu videotréningu.tvrdia predstavitelia Ranej starostlivosti. Videotréning má podnietiť pokrok v rodine, škole aj na pracovisku a pomôcť ľuďom využiť ich vlastnú kapacitu a potenciál.Spolu deväť poradkýň sa momentálne vzdeláva v druhom stupni dlhodobého výcviku vo videotréningu interakcií, ktorý realizuje Raná starostlivosť. Každá z nich bude za rok pracovať aspoň so šiestimi rodinami a pritom používať pomáhajúcu kameru.povedala poradkyňa Ranej starostlivosti Miroslava Ďurajková, ktorá je koordinátorkou projektu Videotréning interakcií 2. Videotréneri vo výcviku konzultujú tento rozhovor aj nahrávky na supervízii s lektorkou, ktorá ich im poskytuje spätnú väzbu na ich postup v práci s rodinou. Každá poradkyňa strávi v teréne počas výcviku minimálne 100 hodín.konštatuje jedna z poradkýň vo výcviku Andrea Ladecká.Základnými hodnotami VTI sú podľa Petry Hlavatej z Ranej starostlivosti dôvera, rešpekt, nádej a vzťah.uvažuje Hlavatá.Dobrý vzťah medzi rodičom a dieťaťom je podľa poradkýň základom pre napredovanie v akejkoľvek inej oblasti života dieťaťa.uzatvára Ďurajková. V Ranej starostlivosti by v najbližších rokoch chceli zriadiť aj samostatné centrum špecializujúce sa na túto metódu pomoci.