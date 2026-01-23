Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

23. januára 2026

Vzťah podnikateľov a vlády je najhorší za posledné desaťročie, Slováci kritizujú najmä komunikáciu


Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prieskum Slovenskí podnikatelia

Podnikateľská verejnosť na Slovensku hodnotí vzťah vlády k podnikateľskému sektoru horšie než kedykoľvek za posledné desaťročie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu



gettyimages 1219961506 676x428 23.1.2026 (SITA.sk) - Podnikateľská verejnosť na Slovensku hodnotí vzťah vlády k podnikateľskému sektoru horšie než kedykoľvek za posledné desaťročie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), podľa ktorého je rok 2025 z pohľadu komunikácie vlády s podnikateľmi, podmienok na podnikanie aj hospodárskej politiky jedným z najproblematickejších od začiatku systematického sledovania v roku 2010.

Dramatické zhoršenie


Komunikáciu vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora hodnotili v roku 2025 pozitívne len 2 % respondentov, zatiaľ čo negatívne až 67 %. Ide o najhorší výsledok v celej histórii prieskumov SOPK od roku 2012. Ešte pred rokom bolo hodnotenie citeľne priaznivejšie, keď komunikáciu vlády kladne vnímalo 8 % podnikateľov a negatívne 52 %. Prudký prepad naznačuje rastúcu nedôveru podnikateľskej sféry voči spôsobu, akým vláda vysvetľuje a konzultuje svoje kroky.

Rovnako dramaticky sa zhoršilo aj hodnotenie samotných podmienok na podnikanie. Kým v roku 2024 ich priaznivo hodnotilo 11 % respondentov, v roku 2025 už len 2 %, čo je najnižšia hodnota od roku 2012. Nepriaznivé podmienky na podnikanie uviedlo až 73 % opýtaných, čo predstavuje najnegatívnejší výsledok od roku 2010. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku tento podiel dosahoval 44 %. Podnikateľské prostredie sa tak podľa firiem zhoršilo výrazne rýchlejšie, než sa očakávalo.

Pesimistické výhľady


Pesimizmus sa prenáša aj do výhľadu na rok 2026. Priaznivé podmienky na podnikanie v ňom očakávajú len 3 % respondentov, zatiaľ čo až 75 % predpokladá ďalšie zhoršovanie situácie. Takto negatívne očakávania signalizujú, že firmy nevidia v krátkodobom horizonte systémové opatrenia, ktoré by dokázali zlepšiť podnikateľské prostredie alebo aspoň stabilizovať jeho vývoj.

Za najväčšie riziko pre podnikanie v roku 2025 podnikatelia opakovane označili vysoké daňové a odvodové zaťaženie. Tento faktor sa na prvom mieste objavuje v prieskumoch SOPK nepretržite od roku 2015. Nasleduje rast cien vstupov, najmä energií, a na treťom mieste pokles zahraničného dopytu v dôsledku pretrvávajúcich krízových javov v globálnej ekonomike.

Zlé hospodárenie


Kombinácia týchto faktorov podľa podnikateľov výrazne znižuje konkurencieschopnosť slovenských firiem. Mimoriadne kriticky vyznieva aj hodnotenie hospodárskej politiky vlády. V roku 2025 ju kladne hodnotili len 2 % účastníkov prieskumu, čo je druhý najhorší výsledok od roku 2010.

Záporne ju naopak vníma až 70 % respondentov, čo predstavuje historické maximum negatívnych hodnotení. Podnikatelia v prieskume zároveň hodnotili aj vlastné hospodárske výsledky za rok 2025 prostredníctvom viacerých ekonomických ukazovateľov, ako sú obrat či zisk po zdanení, a prezentovali aj očakávania na rok 2026, ktoré sa nesú prevažne v opatrnom až pesimistickom duchu.


Zdroj: SITA.sk - Vzťah podnikateľov a vlády je najhorší za posledné desaťročie, Slováci kritizujú najmä komunikáciu © SITA Všetky práva vyhradené.

