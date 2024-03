Vzťahy Česka a Slovenska nesmú byť poškodené hašterením, vyhlásil Klaus po stretnutí s Ficom (video+foto)

Klaus súhlasil s názormi Fica

Hašterenie nesmie narušiť vzťahy

11.3.2024 (SITA.sk) - Vzťahy medzi Českom a Slovenskom sú vzácne a cenné a nie je žiaden dôvod ich zaťažovať rozdielnymi názormi na udalosti, ktoré sa často ani nedotýkajú spoločného slovensko-českého života.Uviedol to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ), ktorý v pondelok v priestoroch Úradu vlády SR privítal bývalého českého prezidentka Václava Klausa . Fico a Klaus spoločne diskutovali o česko-slovenských vzťahoch, ako aj o svetovej politike.„Myslím si, že náš rozhovor vychádzal z presvedčenia, že kým politici prichádzajú, odchádzajú, tak národy zostávajú, a takto to určite vnímajú aj občania SR, ktorých som stretol vo veľkom množstve v poslednom období, pretože sme organizovali podujatia pri oslavách MDŽ," uviedol premiér a dodal, že aj v záujme občanov je, aby sa vzťahy s Českom nerozbili.Bývalý český prezident Klaus vyjadril svoj súhlas s názormi Fica. Ako uviedol, vzťahy Česka Slovenska nesmú byť poškodené žiadnou konkrétnou politickou reprezentáciou.„Akékoľvek hašterenie konkrétnych politických zoskupení v tej či onej chvíli tieto vzťahy nesmie narušiť," vyhlásil Klaus.Doplnil, že od kedy bolo známe, že príde navštíviť SR, dostával mnoho listov, mailov a správ, ktoré ho nabádali k tomu, aby Slovensku odkázal, že žiadne prerušenie vzťahov nehrozí a Česi majú záujem, aby pokračovali v plnom rozsahu. „Hovorím to s naprostou istotou," uzavrel Klaus.