Vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou silnejú. KĽDR poslala do Ruska takmer 7-tisíc kontajnerov s muníciou

Odvedenie pozornosti od testov zbraní

Vzťahy medzi Ruskom a KĽDR

18.3.2024 (SITA.sk) - Severná Kórea poslala od minulého roka do Ruska zhruba 7-tisíc kontajnerov s muníciou a ďalšou vojenskou technikou, aby podporila jeho vojnu na Ukrajine . V pondelok to na tlačovej konferencii oznámil juhokórejský minister obrany Sin Won-sik.Výmenou za pravdepodobne niekoľko miliónov kusov delostreleckej munície a ďalších dodávok podľa neho zase z Ruska do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) smerovalo viac ako 9-tisíc kontajnerov naplnených pomocou, ako napríklad potravinami. Krajiny sa podľa ministra sprvu spoliehali na lode, ale čoraz viac využívajú pre dodávky aj železničnú dopravu.Je možné, že Moskva poskytuje Pchjongjangu pomoc aj s palivom, čo je proti sankciám Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov . Sin konštatoval, že nedostatok paliva pravdepodobne prinútil krajinu na obmedzenie vojenských aktivít počas zimy v uplynulých rokoch, ale teraz v januári a februári ich Sever podľa juhokórejskej armády rozšíril.Od začiatku roku 2022 využila KĽDR ruskú inváziu na Ukrajinu na zblíženie sa s Moskvou i na odvedenie pozornosti od jej testov zbraní v čase stúpajúceho napätia na Kórejskom polostrove. Aj v pondelok juhokórejská a japonská armáda informovali, že Severná Kórea vystrelila do jej východných vôd niekoľko balistických striel krátkeho dosahu.Stalo sa tak niekoľko dní po skončení posledného juhokórejsko-amerického kombinovaného vojenského cvičenia , ktoré KĽDR označuje za nácvik invázie. Podľa Sina môže Pchjongjang ešte zintenzívniť svoju aktivitu pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Južnej Kórei uskutočnia 10. apríla.Väčšina nedávnych severokórejských raketových testov je v súlade s cieľmi KĽDR rozšíriť svoje sily o nové zbraňové systémy. Sin však uviedol, že juhokórejská a americká armáda posudzujú, či niektoré testy nie sú zamerané aj na overenie výkonu zbraní, ktoré sú určené pre Rusko.Severokórejské štátne médiá v pondelok informovali, že tamojší vodca Kim Čong-un zablahoželal ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi k jeho znovuzvoleniu.V sobotu zas Kimova sestra vydala prostredníctvom štátnych médií stanovisko, v ktorom uviedla, že jej brat použil limuzínu, ktorú dostal od Putina a chválil jej „špeciálnu funkciu“. Bol to ďalší pokus o posilnenie viditeľnosti rusko-severokórejských vzťahov