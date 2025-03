Vzťahy so Spojenými štátmi sa podľa Zelenského ešte dajú napraviť

1.3.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok povedal, že jeho vzťahy so Spojenými štátmi sa ešte dajú napraviť po tom, ako ho americký prezident Donald Trump v Bielom dome obvinil, že odmieta uzavrieť mier s Ruskom. „Samozrejme," odpovedal Zelenskyj v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News na otázku, či je možné vzťah s Trumpom zachrániť. Americko-ukrajinské vzťahy sú „viac ako o dvoch prezidentoch," povedal a dodal, že Ukrajina veľmi potrebuje pomoc Washingtonu v boji proti oveľa väčšej a lepšie vyzbrojenej ruskej armáde. „Bez vašej podpory to bude ťažké," povedal Zelenskyj.Zelenskyj bol nútený opustiť Biely dom predčasne a bez podpísania dohody o spoločnom využívaní ukrajinských nerastných surovín, ktorá bola považovaná za nevyhnutnú pre prípadné prímerie sprostredkované Američanmi. Trump na sociálnej sieti potom napísal, že Zelenskyj „sa môže vrátiť, keď bude pripravený na mier“.„Nie som si istý, že sme urobili niečo zlé," povedal Zelenskyj v súvislosti s otázkou, či by sa nemal ospravedlniť. Povedal však, že výmena názorov sa nemala odohrať pred novinármi. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio neskôr v televízii CNN vyzval Zelenského, aby sa „ospravedlnil za mrhanie nášho času“.