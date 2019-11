Vzťahy USA a Ruska ovplyvňuje vnútropolitický boj v USA

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) daroval futbalovú loptu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi počas tlačovej konferencie po ich stretnutí v prezidentskom paláci v Helsinkách 16. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že vnútropolitický boj v Spojených štátoch má aj naďalej negatívny vplyv na rusko-americké vzťahy. Dodal však, že Moskva je pripravená, že "to sa jedného dňa skončí", píše agentúra TASS.," uviedol Putin v stredu v diskusii počas investičného a podnikateľského fóra Russia calling!.Podľa Putina majú USA a Rusko mnoho spoločných platforiem pre spoluprácu. Dodal, že Moskva je na to pripravená "rovnako ako... naši americkí partneri".Pripomenul, že "Rusko a USA sú stále najväčšími jadrovými mocnosťami. Tento faktor nemožno ignorovať".Vyjadril sa aj, že v boji proti terorizmu sa USA a Rusku darí "ako-tak spolupracovať". "," povedal ruský prezident.Spomenul tiež kontakty v boji proti organizovanému zločinu a pri ochrane prírody.Vyjadril presvedčenie, že administratíva USA by sa mala zapojiť do riešenia problémov súvisiacich so zmenou klímy, a to napriek svojmu odstúpeniu od Parížskej dohody. Toto rozhodnutie šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa označil Putin za chybu.Podľa Putina má Rusko so Spojenými štátmi "veľa spoločných záujmov". "" ubezpečil.Podľa agentúry Interfax Putin sa v inom vystúpení v rámci fóra investorov a podnikateľov Russia Calling! vyjadril, že americké sankcie ho najprv znepokojili. "," vyhlásil Putin podľa TASS.