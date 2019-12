WADA presunula kľúčové stretnutie z Paríža do Lausanne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 3. decembra (TASR) - Budúcotýždňové stretnutie výkonného výboru Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) presunuli z Paríža do švajčiarskeho Lausanne. Predstavitelia WADA sa tak rozhodli z preventívnych dôvodov, keďže v rovnakom čase je vo francúzskej metropole naplánovaný generálny štrajk. Na konferencii 9. decembra padne verdikt v ruskej dopingovej kauze.WADA rozhodne o statuse Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA). Revízna komisia WADA odporučila exekutíve vylúčiť Rusov na štyri roky z medzinárodných štruktúr. Ruskí športovci by tak mohli štartovať na olympijských hrách 2020 a ZOH 2022 iba pod neutrálnou vlajkou. Rusko by tiež nesmelo organizovať oficiálne medzinárodné športové podujatia. Informovala o tom agentúra TASS.