Wagnerovci vyvolávajú obavy v Litve a Poľsku, obe krajiny uvažujú o uzavretí hraníc s Bieloruskom

28.7.2023 (SITA.sk) - Poľsko a Litva uvažujú o uzavretí hraníc s Bieloruskom pre obavy z prítomnosti ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny. Povedal to v piatok námestník litovského ministra vnútra Arnoldas Abramavičius.„Reálne sa o tom uvažuje. Možnosť uzavretia hraníc existuje," povedal Abramavičius. Bielorusko je totiž hostiteľom bojovníkov z Wagnerovej skupiny po ich krátkej vzbure proti veleniu ruskej armády. Informuje o tom web The Guardian.Litva opakovane upozornila svojich západných spojencov, že wagnerovci by sa mohli vydávať za uchádzačov o azyl a snažiť sa prejsť cez hranice alebo zosnovať provokácie s využitím migrantov.