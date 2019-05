Wall Sreet v utorok výrazne oslabila, Dow Jones padol o 1,79 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. mája (TASR) - Wall Sreet v utorok (7. 5.) prudko oslabila. Dôvodom bola eskalácia napätia v obchodnom spore medzi USA a Čínou, čo spôsobilo obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky a znížilo rizikový apetít investorov.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v utorok padol o 473,39 bodu alebo 1,79 % a uzavrel na úrovni 25.965,09 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 48,42 bodu alebo 1,65 % na 2884,05 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 159,53 bodu alebo 1,96 % na 7963,76 bodu.Dow Jones zaznamenal druhý najprudší denný pokles v tomto roku a pre S&P 500 a Nasdaq to bolo tretie najvýraznejšie oslabenie.Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin v pondelok (6. 5.) večer vyhlásili, že Čína ustúpila od svojich predchádzajúcich sľubov, ktoré dala počas obchodných rokovaní. Tieto komentáre prišli po tom, čo americký prezident Donald Trump v nedeľu (5. 5.) prekvapivo uviedol, že zvýši clá na čínsky import v hodnote 200 miliárd USD z 10 % na 25 %.Zvýšené clá by mali začať platiť v piatok (10. 5.), ak obe strany dovtedy nedospejú k obchodnej dohode. Peking v utorok potvrdil, že do Washingtonu odcestuje aj vicepremiér Liou Che a zúčastní sa na ďalšom kole rokovaní.Vyhlásenia Lighthizera a Mnuchina zvýšili obavy investorov, že obchodné rokovania medzi Čínou a USA môžu trvať podstatne dlhšie, než sa predpokladalo." uviedla investičná analytička firmy Edward Jones Kate Warneová. Dodala, že teraz sa očakávania výrazne zmenili.Investori sa obávajú ďalších ciel, ktoré podľa nich môžu narušiť dodávateľské reťazce a poškodiť ekonomický rast.