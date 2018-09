Wall Street v piatok oslabila, Dow Jones klesol o 0,31 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. septembra (TASR) - Vyhliadky na ďalšiu eskaláciu obchodného konfliktu medzi USA a Čínou mali negatívny vplyv na Wall Street, ktorá uzavrela týždeň so stratami. Piatkový (7. 9.) pokles však bol len mierny. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial sa znížil o 0,31 % a uzavrel na úrovni 25.916,54 bodu. Za celý uplynulý týždeň odpísal 0,18 %.Americký prezident Donald Trump hrozí vyostrením obchodného sporu s Čínou. Pripravuje ďalšie clá na čínske tovary v hodnote 267 miliárd USD (229,88 miliardy eur), ako povedal v piatok novinárom na palube prezidentského lietadla Air Force One. Ide o dodatočné clá navyše k tým, ktorými už predtým hrozil, na tovary v hodnote 200 miliárd USD. Čína oznámila, že v prípade ich prijatia zareaguje odvetnými opatreniami.Zatiaľ čo obchodný konflikt eskaluje, americká ekonomika je vo vynikajúcej kondícii. Zamestnanosť v USA sa v auguste zvýšila viac, než sa očakávalo. Prognózy expertov prevýšil aj nárast miezd. To by mohlo podporiť súkromnú spotrebu, ktorá je motorom ekonomiky USA. Analytici však poukázali na to, že americká centrálna banka (Fed) môže sprísňovať menovú politiku rýchlejšie, než sa doteraz predpokladalo.Širší index S&P 500 v piatok stratil 0,22 % a uzavrel na úrovni 2871,68 bodu. Technologický index Nasdaq 100 klesol o 0,31 % na 7430,26 bodu. Nasdaq oslaboval nepretržite posledné tri dni a za celý uplynulý týždeň padol takmer o 3 %.Z jednotlivých titulov bola v centre pozornosti opäť Tesla. Odchod účtovného riaditeľa firmy spôsobil prepad akcie firmy, ktorá počas piatka dočasne klesla až o 10 % a dostala sa najnižšie od začiatku apríla. Nakoniec uzavrela piatkové obchodovanie s mínusom 6,3 %. Akcia Tesly od vrcholu zo začiatku augusta stratila takmer tretinu.Akcia Apple uzavrela piatkové obchodovanie so stratou 0,8 %. Koncern varoval, že clá na dovoz čínskych tovarov by zvýšili jeho náklady a znížili zisky.