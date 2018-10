Wall Street v piatok prešľapovala na mieste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. októbra (TASR) - Wall Street v piatok (19. 10.) aj napriek lepším kvartálnym výsledkom a celoročným prognózam viacerých amerických koncernov trochu strácala dych. Kľúčový index Dow Jones Industrial síce na konci zachránil mierny zisk, keď uzavrel s plusom 0,26 % na 25.444,34 bodu. Počas obchodovania však vzrástol až takmer o 1 %. Neprišlo teda k výraznejšej reakcii na vysoké štvrtkové (18. 10.) straty. Za celý uplynulý týždeň si Dow pripísal 0,4 %.Širší index S&P 500 v piatok stratil 0,04 % a uzavrel na úrovni 2767,78 bodu. Technologický index Nasdaq 100 klesol o 0,12 % na 7107,23 bodu.uviedol hlavný ekonóm banky Metzler Edgar Walk. Realitný trh, ktorý je indikátorom ekonomických vyhliadok, už ukazuje prvé známky oslabenia. V septembri klesol predaj domov v USA výrazne prudšie, než sa očakávalo.dodal Walk.Negatívny vplyv na burzy mal aj vývoj úrokov, predovšetkým dlhopisov s krátkou dobou splatnosti. Výnosy 2-ročných štátnych dlhopisov USA v piatok stúpli na najvyššiu úroveň za takmer 11 rokov a čoraz viac sa blížia hranici 3 %. Na jednej strane to podporilo atraktivitu dlhopisov voči akciám, na strane druhej to tiež zdražuje refinancovanie pre firmy.