Wall Street v utorok posilnila. Dow Jones vzrástol o 1,44 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. augusta (TASR) - Wall Street si v utorok (13. 8.) výrazne polepšila. Dôvodom bolo isté uvoľnenie v obchodnej vojne medzi USA a Čínou. Administratíva Donalda Trumpa totiž odložila zavedenie ciel na niektoré čínske tovary po nedávnej eskalácii sporu.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v utorok stúpol o 1,44 % na 26.279,91 bodu. Index síce uzavrel pod svojím denným maximom, ale zmazal väčšinu pondelkových strát. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,50 % na 2926,32 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,95 % na 8016,36 bodu.Náladu na trhu podporila správa, že Washington do 15. decembra odkladá zavedenie ciel vo výške 10 % na niektoré čínske tovary, ako je napríklad elektronika. Navyše čínski a americkí obchodní predstavitelia v utorok ráno telefonicky komunikovali a podľa mediálnych správ obe strany počítajú s pokračovaním rokovaní v septembri. To sú signály potenciálneho uvoľnenia v obchodnej vojne medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami po jej eskalácii v posledných týždňoch.