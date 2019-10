Wall Street v utorok výrazne oslabila, Dow Jones klesol o 1,28 %

Kľúčový americký index Dow Jones. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. októbra (TASR) - Wall Street v utorok (1. 10.) výrazne oslabila. Dôvodom boli slabé údaje z ekonomiky USA, ktoré spôsobili zhoršenie nálady investorov. Japonské burzy pokračovali v negatívnom trende a takisto klesli.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa najprv v rannom obchodovaní dostal nad psychologicky dôležitú hranicu 27.000 bodov. Neskôr však padol na najnižšiu úroveň od začiatku septembra. Nakoniec uzavrel utorkové obchodovanie so stratou 1,28 % na 26.573,04 bodu.Širší index S&P 500 v utorok klesol o 1,23 % a uzavrel na 2940,25 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,13 % na 7908,68 bodu.Nálada v americkom priemysle pokračovala v septembri v poklese a bola najhoršia za vyše 10 rokov. Index nákupných manažérov inštitútu ISM pre výrobný sektor USA klesol v septembri na 47,8 bodu zo 49,1 bodu v auguste, čo bolo najmenej od júna 2009. Ekonómovia počítali s miernym nárastom indexu.Podľa hlavného ekonóma VP Bank Thomasa Gitzela správa ISM potvrdila, že ekonomika USA už nie je v takej vynikajúcej kondícii a že americký prezident Donald Trump urýchlene potrebuje obchodnú dohodu s Čínou.Spomedzi štandardných titulov sa o rozruch postarala akcia US Steel, ktorá si polepšila o 3,3 %. Oceliarsky koncern si zabezpečil takmer 50-percentný podiel v konkurenčnej firme Big River Steel.Proti trendu posilnila aj akcia Apple, ktorá uzavrela s plusom o 0,3 %. Šéf Apple Tim Cook totiž povedal, že nové iPhony 11 sa dobre predávajú.Výrazne oslabila akcia McDonalds, ktorá padla o 2,7 %. Akcia Boeingu klesla o 1,5 %.Kľúčový japonský index Nikkei 225 stratil 0,49 % a uzavrel na 21.778,61 bodu a širší index Topix klesol o 0,42 % na 1596,29 bodu.