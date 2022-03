Warholova modrá Monroe ide do dražby, stáť môže 200 miliónov dolárov

Aukčná spoločnosť Christie's v pondelok oznámila, že v máji dá do dražby obraz "Shot Sage Blue Marilyn" od Andyho Warhola z roku 1964. Odhadovanou konečnou sumou približne 200 miliónov dolárov sa môže podľa aukčného domu stať najdrahším umeleckým dielom 20. storočia. TASR správu prevzala od agentúry AFP.





Vo vyhlásení opisuje Christie's obraz vytvorený technikou sieťotlače s veľkosťou meter krát meter ako "jeden z najvýnimočnejších a najtranscendentnejších existujúcich obrazov".Riaditeľ oddelenia umenia 20. a 21. storočia v Christie's Alex Rotter dodal: "Marilyn Andyho Warhola je vrcholom amerického popu a prísľubom amerického sna, ktorý v sebe naraz zhmotňuje optimizmus, krehkosť, slávu a ikonickosť." Vyhlásil tiež, že obraz považuje spolu so Zrodením Venuše od Sandra Botticelliho, Slečnami z Avignonu od Pabla Picassa a Monou Lisou od Leonarda da Vinciho za najvýznamnejšie maľby všetkých čias.Andy Warhol začal pracovať na sieťotlači Marilyn Monroe po jej smrti v auguste 1962. Vyhotovil ju v štyroch rôznofarebných verziách rovnakej veľkosti, ktoré sú známe pod názvom "Shots Marilyn". Na obraze, ktorý sa bude v máji dražiť, má Marilyn na pozadí šalviovomodrej farby ružovú tvár, červené pery, žlté vlasy a modré očné tiene.Aukčná spoločnosť bude obraz dražiť v mene švajčiarskej Nadácie Thomasa a Doris Ammanovcov, pričom celá získaná suma pôjde priamo tejto nadácii, ktorá sa snaží zlepšovať životné podmienky detí na celom svete.Oranžovú verziu Warholovej Marylin sa v roku 1998 podarilo aukčnému domu Sotheby's vydražiť za 17 miliónov dolárov.Andy Warhol bol synom slovenských prisťahovalcov rusínskej národnosti do Spojených štátov z dediny Miková v okrese Stropkov. Narodil sa v roku 1928 v americkom Pittsburghu, zomrel v roku 1987 v New Yorku.