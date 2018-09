Warrenová chce, aby administratíva začala s odvolávaním Trumpa

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. septembra (TASR) - Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová navrhla, aby predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa aktivovali 25. dodatok Ústavy Spojených štátov a spustili proces jeho odvolávania z úradu. Informoval o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke denník The Hill.Warrenovej vyjadrenie prišlo deň po tom, čo sa v denníku New York Times (NYT) objavil anonymný kritický článok opisujúci súčasného prezidenta akočloveka. Anonym vo svojom článku okrem iného píše, že je súčasťouktorý sa snaží ochrániť krajinu pred najhoršími prezidentovými sklonmi. Údajne ide o vysokopostaveného člena z okolia samotného prezidenta, avšak nie je jasné, či ide o muža alebo ženu.povedala pre CNN Warrenová - s tým, že Ústava počíta s možnosťou, keď sú viceprezident alebo iný vysokopostavení členovia vlády presvedčení, že prezident nie je schopný zastávať svoj úrad.Podľa Warrenovej však Ústava neráta s eventualitou, keď vysokopostavení členovia vlády prezidentanapísala pre The Hill Warrenová.V tomto názore sa s ňou zhoduje aj anonym z NYT, podľa ktorého sa s myšlienkou zbaviť Trumpa úradu pohrávajú jeho najbližší spolupracovníci.napísal anonym. S jeho názorom však nesúhlasí Warrenová, ktorá tvrdí, že využitie 25. dodatku by ústavnú krízu nevyvolalo.Podľa Warrenovej článok v NYT jasne naznačil potrebu zmeny v Oválnej pracovni Bieleho domu.