Washington Post: Toto je skvelý deň pre demokraciu

Volič vypĺňa hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v Pasadene počas polčasových volieb v Spojených štátoch v utorok 6. novembra 2018. Foto: TASR/AP Volič vypĺňa hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v Pasadene počas polčasových volieb v Spojených štátoch v utorok 6. novembra 2018. Foto: TASR/AP

Washington 7. novembra (TASR) - To, že demokrati opätovne získali väčšinu v americkej Snemovni reprezentantov, je oveľa viac než víťazstvo jednej strany. Ukazuje to stav zdravia americkej demokracie, uviedla rada editorov renomovaného denníka Washington Post krátko po tom, ako predbežné výsledky utorkových volieb v USA potvrdili, že Demokratická strana po ôsmich rokoch znova "ovládne" Snemovňu reprezentantov."Neveriac nekontrolovaným väčšinám, autori ústavy uprednostnili systém bŕzd a protiváh, vrátane kľúčovej protiváhy, ktorú môže zákonodarný zbor uplatniť voči exekutíve. Počas uplynulých dvoch rokov republikánske väčšiny v Snemovni reprezentantov a v Senáte zlyhali vo vykonávaní primeraného dohľadu. Teraz má ústavný systém novú šancu fungovať tak, ako bol nastavený," napísali editori.Víťazstvo Demokratickej strany je podľa nich znakom politického zdravia a zároveň formou odbitia excesov, slovných i vo forme politík, spáchaných Trumpovou administratívou. Voliči od Floridy po Kansas odmietli akceptovať pokračujúcu degradáciu politickej kultúry krajiny, odmietli Trumpovu pozvánku na hlasovanie založené na strachu z imigrantov a nereagovali na Trumpovo zobrazovanie jeho opozície ako nebezpečných nepriateľov, zhodnotili novinári výsledky volieb."Utorok bol dobrý deň pre demokratov a môže to byť dobrý deň aj pre republikánov, ak sa poučia, zoberú si porážku v snemovni k srdcu a prehodnotia diabolskú dohodu, ktorú uzavreli s Trumpom. Ak výsledky napomôžu znovu objaviť anjelov tej strany, tak potom môže byť utorok dobrý deň pre Ameriku ako celok," dodali editori.Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová