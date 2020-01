Washington s Pánikom v zostave predviedol fantastický obrat, z triumfu sa tešil aj Černák(video)

Kane sa blysol hetrikom





"Súper bol rýchlejší, silnejší a celkovo lepší. V prvých dvoch tretinách sme nehrali dobre a to nás stálo výsledok," poznamenal ruský mladík v útoku Caroliny Andrej Svečnikov, ktorý strelil svoj osemnásty gól sezóny.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejisti Richard Pánik a Erik Černák sa tešili z víťazstiev svojich tímov v nedeľňajších zápasoch NHL. Ani jeden z nich nebodoval, ale Pánik bol pri skvelom obrate domáceho Washingtonu v súboji so San Jose.Hostia na začiatku poslednej minúty tretej tretiny viedli 4:2 po zásahu Logana Coutura do prázdnej bránky, ale Jakub Vrána a T.J. Oshie rovnako v power-play v rozpätí 32 sekúnd vyrovnali na 4:4. Napokon dánsky útočník Lars Eller na začiatku tretej minúty predĺženia preklopil výsledok na stranu Capitals.Washington vôbec po prvý raz v 46-ročnej klubovej histórii otočil zápas, v ktorom ešte v poslednej minúte riadneho hracieho času zaostával o dva góly. Capitals sú iba siedmy tím v celej histórii NHL, ktorému sa to podarilo.Pánik odohral v treťom útoku takmer 14 minút, pripísal si 2 bodyčeky a jeden plusový bod. V 26. min bol vylúčený za nedovolenú hru vysokou hokejkou a z následnej presilovky Evander Kane otvoril skóre zápasu. Kane dosiahol počas 10:24 min v druhej tretine hetrik, ale hosťom to nepomohlo na ceste za víťazstvom.Tri góly v jednej tretine strelil 28-ročný útočník San Jose po druhý raz v tejto sezóne."Počas väčšiny zápasu sme boli lepší tím, ale nedotiahli sme to do konca," uviedol Evander Kane po treťom hetriku v kariére na portáli NHL. Na konte má v aktuálnej sezóne už 18 gólov a celkovo 32 bodov.Ešte lepšie je na tom český útočník Capitals Jakub Vrána. Dvoma gólmi proti San Jose sa dostal na 18 gólov a 34 bodov a prežíva najlepšiu sezónu v kariére.Vlani za 82 zápasov základnej časti nazbieral 47 bodov, teraz mu na priebežný súčet 34 bodov stačilo iba 43 zápasov. Washington má na čele NHL 63 bodov, o 4 viac ako dvojica Boston, St. Louis. San Jose je až na trinástej priečke v Západnej konferencii."Nikdy netúžime po situácii, keď musíme streliť neskoré góly ako v tomto zápase. Na druhej strane ukazuje to charakter a silu tohto tímu. Nikdy sa nevzdávame a nakoniec sme získali veľmi cenné body z tohto zápasu," skonštatoval Jakub Vrána."Mám vieru v tento tím a hráčov, ktorí sa chcú ukázať práve v zložitých situáciách. Nie sú ovplyvnení tlakom, jednoducho idú do toho a snažia sa rozhodnúť zápas, keď je to potrebné," pochválil svoj tím tréner Washingtonu Todd Reirden.Hráči Tampy Bay sú na víťaznej vlne a na ľade Caroliny vyhrali už siedmykrát v sérii. Pod triumf 3:1 sa gólmi podpísali Mitchell Stephens, Steven Stamkos a Brayden Point, brankár Andrej Vasilevskij prispel 28 zákrokmi. Obranca Erik Černák odohral 16:32 min s bilanciou 2 "hity", 2 zablokované strely, 2 trestné minúty."Pomohli nám rýchle góly a to, že často strieľajúci tím sme dokázali udržať na dištanc," uviedol tréner Tampy Bay Jon Cooper. "Dve tretiny sme poriadne nič neurobili. Neboli sme pripravení na tento zápas. Takto sa nedá zvíťaziť," glosoval kouč Caroliny Rod Brind'Amour.Jeho tím prehral päť z ostatných siedmich zápasov.* Richard Pánik (Washington) odohral 13:53 min, 2 "hity", 1 plusový bod, 2 trestné minúty* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 16:32 min, 2 "hity", 2 zablokované strely, 2 trestné minúty