Washington sa prebojoval do finále WNBA, Toliverová prispela 19 bodmi

Kristi Toliverová z Washington Mystics (WNBA) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

play off WNBA - semifinále:



5. zápasy:



Atlanta Dream - Washington Mystics 81:86



/konečný stav série: 2:3, Washington postúpil do finále/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. septembra (TASR) - Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová výraznou mierou prispela k postupu basketbalistiek Washingtonu do finále play off zámorskej WNBA. Mystics v noci na stredu zvíťazili v rozhodujúcom piatom semifinálovom dueli na palubovke Atlanty Dream 86:81, pričom Toliverová bola s 19 bodmi druhou najlepšou strelkyňou svojho tímu. Viac bodov v drese Washingtonu zaznamenala iba Ariel Atkinsová (20).Mystics triumfovali v celej sérii 3:2 na zápasy a v boji o titul narazia na hráčky Seattle Storm. Tie rovnakým pomerom vyhrali semifinálovú sériu s Phoenixom. V piatom dueli zvíťazili pred domácim publikom nad Mercury 94:84.Seattle Storm - Phoenix Mercury 94:84/konečný stav série: 3:2, Seattle postúpil do finále/