Washington sa zapojil do izraelskej vojny s Teheránom, Američania zhodili na Irán bomby

Navždy trvajúca vojna

So silou USA sa zmenia dejiny

Žiadne známky kontaminácie

Odvetné opatrenia

Irán poprel snahu o atómovú bombu

22.6.2025 (SITA.sk) - Americké letecké útoky v nedeľu úplne zničili hlavné iránske jadrové zariadenia. Vyhlásil americký prezident Donald Trump potom, ako sa Washington zapojil do izraelskej vojny s Teheránom. V televíznom prejave k národu z Bieleho domu Trump varoval, že Spojené štáty sa budú snažiť o ďalšie ciele, ak Irán rýchlo neuzavrie mier.Intervencia amerického prezidenta, ktorý sľúbil, že sa vyhne ďalšej „navždy trvajúcej vojne“ v regióne, hrozí dramatickým rozšírením konfliktu, pričom Irán vyhlásil, že ak sa Washington zapojí, čaká ho odveta.„Dnes večer môžem svetu oznámiť, že útoky boli veľkolepým vojenským úspechom,“ povedal Trump a dodal, že ich cieľom bol kľúčový podzemný závod na obohacovanie jadrových zbraní vo Forde spolu so zariadeniami v Natanze a Isfaháne.„Kľúčové iránske zariadenia na obohacovanie uránu boli úplne a totálne zničené. Irán, tyran Blízkeho východu, musí teraz uzavrieť mier,“ povedal Trump. Benjamin Netanjahu zablahoželal Trumpovi k útokom a povedal, že „s úžasnou a spravodlivou silou Spojených štátov sa zmenia dejiny“. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragččí odsúdil americké útoky ako „nezákonné a zločinné“ a povedal, že jeho krajina má právo brániť svoju suverenitu.„Udalosti dnešného rána sú nehorázne a budú mať trvalé následky,“ napísal na sociálnej sieti. Irán si vyhradzuje všetky možnosti na obranu svojej suverenity, záujmov a obyvateľstva. Krátko nato sa v Tel Avive ozvali sirény a z Jeruzalema bolo počuť výbuchy, keď iránska štátna televízia oznámila novú salvu odpálených rakiet.Teherán v nedeľu uviedol, že po útokoch USA neboli zistené „žiadne známky kontaminácie“ a saudskoarabské regulačné orgány uviedli, že v oblasti Perzského zálivu „neboli zistené žiadne rádioaktívne účinky“. Iránske médiá potvrdili, že bola napadnutá časť závodu Fordo, ako aj jadrové lokality Isfahán a Natanz.Trump vo štvrtok povedal, že sa „do dvoch týždňov“ rozhodne, či sa pripojí k izraelskej kampani, čo mnohí vnímali ako okno diplomatickej príležitosti. Ale rozhodnutie republikánov zaútočiť na Irán prišlo oveľa skôr. Trump, ktorého sprevádzali viceprezident J. D. Vance , minister obrany Pet Hegseth a minister zahraničných vecí Marco Rubio , vyhlásil, že budúce útoky budú „oveľa rozsiahlejšie“, pokiaľ Irán nedosiahne diplomatické riešenie.„Pamätajte, že zostáva veľa cieľov,“ povedal. Trump sa však o zmene režimu nezmienil, hoci minulý týždeň varoval, že iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí je „ľahkým cieľom“.Americké médiá informovali, že nálet na iránske jadrové lokality vykonali bombardéry B-2, ktoré zhodili takzvané „bunkrové bomby“ spolu s ponorkami odpaľovanými strelami Tomahawk.Trump na svojej sociálnej sieti uviedol, že na Fordo bol zhodený „plný náklad „bombiek““ a povedal, že „všetky lietadlá sú bezpečne na ceste domov. Gratulujeme našim skvelým americkým bojovníkom.“Trump varoval Irán pred „akýmkoľvek odvetným opatrením“. Irán a jeho spojenci už predtým zaútočili na americké vojenské základne v regióne, vrátane Iraku. Iránski Hútíovskí spojenci v Jemene v sobotu pohrozili obnovením útokov na americké plavidlá v Červenom mori, ak sa Washington zapojí do vojny.Trump hovoril s Netanjahuom po útokoch, zatiaľ čo Spojené štáty pred útokmi „upozornili“ aj kľúčového spojenca Izrael, povedal agentúre AFP vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu.Irán popiera, že by sa snažil o atómovú bombu. Iránske revolučné gardy medzitým v nedeľu ráno oznámili, že proti „strategickým cieľom“ po celom Izraeli boli vypustené „samovražedné drony“.Americké vojenské útoky na Irán hrozia aj vyvolaním politického napätia v USA. Táto záležitosť spôsobila rozkol v Trumpovom hnutí „MAGA“, pričom mnohí kľúčoví republikánski podporovatelia vyzývajú Trumpa, aby sa vyhol zaťahovaniu Spojených štátov do ďalšej zahraničnej vojny.Popredný americký demokrat Hakeem Jeffries povedal, že Trump riskuje „zapletenie USA do potenciálne katastrofálnej vojny na Blízkom východe“, zatiaľ čo iní ho obviňujú z obchádzania Kongresu s cieľom začať novú vojnu.