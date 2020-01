Washington zakázal lety do kubánskych miest, obmedzí tak príjmy krajiny používané na útlak ľudu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázala charterové lety do kubánskych miest okrem Havany.Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že operátori charterových letov budú mať 60 dní na ukončenie letov do Santiagoa, Holguinu a do ďalších siedmich miest na ostrove a na obmedzenie počtu charterových letov na havanské Medzinárodné letisko Josého Martího."Dnešný krok ešte viac obmedzí schopnosť kubánskeho režimu získavať príjmy, ktoré používa na financovanie svojho pokračujúceho útlaku kubánskeho ľudu a na podporu diktátora Nicolása Madura vo Venezuele," uviedol americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo