Washington zváži poskytnutie významnej pomoci Gruzínsku, ak vláda splní kľúčové politické kritériá

Podmienka aktivácie programu

Zákon o zahraničnom vplyve

Ruský zákon

21.5.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty americké by mohli poskytnúť Gruzínsku veľký balík ekonomickej a bezpečnostnej pomoci , ak by tamojšia vláda upustila od protizápadnej rétoriky a demokratických hodnôt.Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý tento týždeň predstaví kongresman z Južnej Karolíny Joe Wilson a mal doňho možnosť nahliadnuť portál Politico.Podľa neho by USA začali rozhovory s Gruzínskom o otvorení „silného preferenčného obchodného režimu“, ak budú splnené kľúčové politické kritériá.Okrem zlepšenia prístupu k americkému trhu návrh počíta aj s liberalizáciou vízového režimu pre Gruzíncov.Zároveň poveruje predstaviteľov, aby vypracovali balík vojenskej podpory pre Gruzínsko vrátane „poskytnutia bezpečnostného a obranného vybavenia ideálne vhodného na obranu územia proti ruskej agresii a sprievodných prvkov výcviku, údržby a podpory operácií“.Program by sa však aktivoval, ak by Washington potvrdil, že „Gruzínsko preukázalo významný a trvalý pokrok smerom k oživeniu svojej demokracie, čo dokazujú minimálne v podstate spravodlivé a slobodné voľby a vyvážené predvolebné prostredie“.Wilsonov návrh tiež predstaví sankcie voči politikom vládnucej strany Gruzínsky sen a ďalších vládnych predstaviteľov, ak implementujú kontroverzný zákon o zahraničnom vplyve.Na budúci týždeň by mal parlament v Tbilisi naposledy o legislatíve, ktorú cez víkend vetovala prezidentka, rokovať a prípadne prelomiť veto.Spomenutý zákon vyzýva médiá a nekomerčné organizácie, aby sa zaregistrovali ako subjekty „realizujúce záujmy cudzej moci“, ak dostávajú viac ako 20 % svojho rozpočtu zo zahraničia.Vláda tvrdí, že zákon je nevyhnutný na zastavenie škodlivého zahraničného vplyvu na politiku krajiny a na zabránenie nešpecifikovaným zahraničným aktérom v snahe ju destabilizovať.Kritici legislatívu označujú za „ruský zákon“, keďže podobným zákonom Moskva stigmatizuje nezávislé médiá a organizácie v opozícii voči Kremľu.Podľa nich predstavuje hrozbu pre demokratické slobody v Gruzínsku aj jeho cieľ vstúpiť do Európskej únie , ktorá mu vlani udelila kandidátsky štatút. Legislatíva vyvolala v krajine masové protesty