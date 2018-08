Weah chce vyznamenať trénerov Wengera a Le Roya, doma ho kritizujú

Nový prezident Libérie George Weah počas inaugurácie v Monrovii, 22. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monrovia 22. augusta (TASR) - Bývalého futbalistu a súčasného libérijského prezidenta Georgea Weaha kritizujú za plánované udelenie najvyššieho štátneho vyznamenania pre francúzskych trénerov Claudea Le Roya a Arsenea Wengera.Obidvaja kormidelníci hrali veľkú úlohu v úspešnej kariére držiteľa Zlatej lopty z roku 1995. Opozičný libérijský politik Darius Dillon však skritizoval prezidenta za to, že zneužíva svoje najvyššie postavenie v krajine, aby ocenil ľudí, ktorí zohrali úlohu len v jeho osobnom živote. Informovala o tom agentúra AP.Le Roy objavil Weaha v Kamerune a odporučil ho Wenegerovi, ktorý vtedy viedol AS Monaco. Libérijčan neskôr prestúpil do Paríža St. Germain a vrchol svojej kariéry dosiahol v AC Miláno.