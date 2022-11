Webnoviny.sk sú skokanom mesiaca, prvýkrát prekonali dvojmiliónovú hranicu návštevnosti

SITA na šiestej priečke

Aktuality prišli o pozíciu lídra

Nie úplne štandardný október

Takmer všetky weby zvýšili návštevnosť

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Webnoviny.sk prvýkrát prekonali dvojmiliónovú hranicu návštevnosti. V rebríčku najnavštevovanejších slovenských webov sa umiestnili na piatej priečke a stali sa tak skokanom mesiaca október. Na šiestu priečku odsunuli Pravdu a svoju pozíciu vylepšili o päť priečok, v porovnaní s predošlým mesiacom. V rámci prvej dvadsiatky najviac zvýšili svoju návštevnosť.Medzimesačný nárast predstavoval viac ako 20 percent, medziročný bol na úrovni 92,3 percenta. Vyplýva to z jednotného auditovaného rebríčka návštevnosti slovenských internetových médií IABmonitor, o ktorom informoval portál Mediaklik.sk.Mediálny dom News and Media Hodling už dominuje aj v online, nielen v printe, a to vo všetkých meraných kategóriách. Poukázal na to portál Medialne.sk. Reálny počet užívateľov počas mesiaca október u News and Media Holding predstavoval necelé tri milióny.Na druhej priečke skončil Ringier Slovakia, ktorý si dlhodobo udržiaval líderskú pozíciu. Tretie miesto patrí Zoznam.sk. Štvrtú a piatu priečku obsadili Petit Press a Startitup.Za nimi nasleduje SITA, Slovenská tlačová agentúra. Na ďalších pozíciách sa umiestnili MARKIZA-SLOVAKIA, MAFRA Slovakia a OUR MEDIA SR. Prvú desiatku publisherov uzatvárajú Dobré médiá.V rebríčku najnavštevovanejších portálov došlo k zmene na prvej priečke, kde svoju líderskú pozíciu stratili Aktuality.sk a ich prevádzkovateľ Ringier Slovakia. Návštevnosť Aktualít poklesla v porovnaní s predošlým mesiacom aj medziročne.Najnavštevovanejším slovenským portálom bol počas októbra Sme.sk. V porovnaní so septembrom zvýšil svoju návštevnosť o viac než 11 percent a na prvú priečku sa presunul zo štvrtej pozície v rebríčku. V októbri mal o vyše 44-tisíc návštevníkov viac, než Aktuality, hoci predtým mávali mesačne Aktuality o 360-tisíc návštevníkov viac.Na tretej priečke sa umiestnil Zoznam.sk, ktorý na Aktuality strácal 43 505 návštevníkov. Na štvrtom mieste skončila Pluska.sk.Správanie používateľov ale mohlo ovplyvniť i to, že Aktuality od polovice septembra uzamykajú časť svojho obsahu a službu „Aktuality Plus" nahradil balíček „Aktuality Navyše", ku ktorému majú prístup len predplatitelia. Navyše, mesiac október nebol úplne štandardný.„Rebríčkami mohlo počas mesiaca október zamiešať viacero vecí. Jednak dve veľmi smutné udalosti v rámci Bratislavy, ktoré boli vo veľkej miere medializované. Ale aj napríklad komunálne voľby, ktoré niektoré médiá mohli podchytiť silnejšie,“ povedala riaditeľka IAB Slovakia Daša Karpelová. Okrem Webnoviny.sk po prvýkrát prekonali dvojmiliónovú hranicu návštevnosti aj Dobrenoviny.sk. Dosiahli tak siedmu priečku. V prvej desiatke sa ešte nachádzajú weby Cas.sk a Hnonline.sk, no tie dvojmiliónovú návštevnosť nedosiahli.Svoje meranie v IABmonitore ukončil portál Basoz.sk, ktorý sa pôvodne tiež nachádzal v prvej desiatke. V druhej desiatke sa nachádzajú weby Heureka.sk, Startitup a Tvnoviny.sk, a to na pozíciách jedenásť až trinásť. Každý z nich sa v rebríčku posunul o jednu priečku vyššie a zaznamenal jednociferný nárast návštevnosti.Štrnásty Interez.sk a pätnásty Azet.sk zlepšili svoje umiestnenie o tri pozície každý. Spravodajský portál Dnes24.sk, ktorý skončil za nimi sa tiež posunul o štyri priečky vyššie. Dvadsiatku najnavštevovanejších webov uzatvárajú markiza.sk, dennikn.sk a televízny portál joj.sk.Slovenské weby počas októbra celkovo navštívilo viac 4,16 milióna užívateľov. Je to približne rovnaký počet ako v predošlom mesiaci. V rámci prvých dvadsiatich pozícií temer všetky weby zvýšili svoju návštevnosť. U viacerých bolo toto zvýšenie dvojciferné.