Webstránku medzinárodnej konferencie v Saudskej Arábii napadli hackeri

Na archívnej snímke saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 22. októbra (TASR) - Oficiálna webstránka investičnej konferencie, ktorá sa tento týždeň koná v Saudskej Arábii, sa v pondelok stala terčom hackerského útoku, informuje agentúra AP.Cieľom medzinárodnej konferencie s názvom The Future Investment Initiative, ktorú v Rijáde usporadúva saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, je okrem iného i predstaviť ním presadzované ekonomické reformy.Svoju účasť na tomto podujatí, ktoré sa začína už v utorok, zrušilo v uplynulých dňoch viacero významných investorov i spoločností, ktoré tak reagovali na vraždu novinára Džamála Chášukdžího, kritického voči Rijádu.Hackeri na stránku konferencie označovanej aj za akýsiumiestnili v pondelok fotomontáž: obrázok korunného princa - v ruke s mečom a v pozadí so zástavou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) - ktorý sa chystá sťať Chášukdžího.Pod fotomontážou zároveň zverejnili text, ktorý krajiny nabáda, abyuvalili sankcie na Saudskú Arábiu. Tento režim totiž podľa textu hackerov musícituje z textu britský denník Daily Mail.Hackeri na stránke zverejnili tiež zoznam údajne tisícov teroristov a špiónov, ktorí pracujú pre saudskoarabský režim na celom svete spolu s ich telefónnymi číslami a mailovými adresami.Webstránka bola následne zablokovaná a nedostupná.Rijád v sobotu 20. októbra po prvý raz priznal, že saudskoarabský novinár Chášukdží, ktorý žil v USA a písal pre denník Washington Post, bol na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule 2. októbra zabitý pri bitke, ktorá vypukla po bližšie nešpecifikovanej hádke. Okolnosti jeho smrti sú stále nevyjasnené.Tureckí predstavitelia v uplynulých týždňoch opakovane uvádzali, že podľa ich zistení žurnalistu na konzuláte zavraždili a rozštvrtili, pričom majú zvukové a obrazové nahrávky, ktoré takéto tvrdenia dokazujú. Chášukdžího pozostatky sa doposiaľ nenašli. Operácia, akou je vražda novinára, nemohla byť podľa analytikov vykonaná bez toho, že by o nej vedel práve vplyvný korunný princ, ktorý má kontrolu nad saudskoarabskými bezpečnostnými silami, priblížila AP.