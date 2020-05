Weiss mladší absolvoval debut za Slovan, skutočná premiéra to však podľa neho nebola

Operácia športového pruhu

Hlavou preblesklo veľa vecí

30.5.2020 - Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss mladší sa dočkal debutu v drese ŠK Slovan Bratislava po svojom februárovom príchode do klubu.Absolvoval ho v piatkovom prípravnom zápase "belasých" proti Seredi (2:0), v ktorom prišiel na hraciu plochu 20 minút pred koncom.Účastník MS 2010 a ME 2016 po príchode do Slovana podstúpil operáciu športového pruhu, po zákroku sa však zotavil a je pripravený hrať."Som veľmi rád, že po dlhej dobe a čakaní som späť na ihrisku. Veľmi som sa na tento moment tešil. Ešte v strede týždňa sme sa s trénerom rozprávali, či ma už dnes pošle do hry. Veľmi sa teším, že mi dal šancu na 20 minút,“ prezradil po súboji 30-ročný futbalista pre oficiálny web Slovana.Na ihrisku sa cítil dobre. "Najdôležitejšie je, že diskomfort, ktorý mi roky komplikoval život, je preč. Myslím si, že postupom času sa to tréningami a zápasmi bude zlepšovať. Nemám zatiaľ natrénované na veľkú porciu minút, no všetko môže prísť postupom času. Netreba však nič uponáhľať. Uvidím ako moje telo zareaguje, možno budem môcť opäť nastúpiť aj v stredu v ďalšom tréningovom zápase,“ pokračoval krídelníkBratislavskému rodákovi pri príchode na hraciu plochu údajne v hlave preblesklo veľa vecí. "Dnes bol na zápase aj môj otec, o to bolo krajšie, že aj on ma po dlhom čakaní videl na ihrisku. Nebral som to ešte ako debut v drese Slovana, skutočná premiéra predsa musí prísť v súťažnom zápase a doma na Tehelnom poli. Dnes som urobil jeden z najdôležitejších krokov návratu po operácii. Podarilo sa mi dostať do takej formy a zdravotného stavu, že už som mohol naskočiť do hry a absolvovať nejakú minutáž. Práve toto bola moja priorita, dať sa zdravotne dokopy. Mám však ešte veľa čo robiť a dotrénovať. Som rád, že sa prvý krok podaril a verím, že to bude lepšie a lepšie,“ povedal po súboji na bratislavských Pasienkoch.Vladimír Weiss si uvedomuje, že fanúšikovia majú od jeho príchodu isté očakávania. "Práve preto však nechcem nič predbiehať a sľubovať. Snažím sa myslieť sám na seba a ísť krok po kroku. Radšej budem hovoriť pokornejšie a makať, než nejako vybehnúť a ak by niečo nevyšlo, tak by ma to veľmi mrzelo. Záujem fanúšikov ma teší a pevne verím, že im to vrátim na ihrisku,“ doplnil.