Weiss mladší oficiálne podpísal zmluvu so Slovanom, ponuky mal aj z Anglicka a Grécka

Bude musieť podstúpiť operáciu

Chce sa dostať do reprezentácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalista Vladimír Weiss mladší vo štvrtok oficiálne podpísal kontrakt s úradujúcim slovenským majstrom ŠK Slovan Bratislava . S tímom z Tehelného poľa spečatil na oficiálnej tlačovej konferencii spoluprácu na jeden a pol roka a bude nosiť číslo 79. Pre účastníka MS 2010 to bude prvé pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži."Ako pre náš klub aj pre fanúšikov je to veľký deň. Diskusia, či k nám Vlado príde, trvala veľmi dlho. Som rád, že sme sa dohodli a že nám pomôže k zisku majstrovského titulu a tiež pri našom účinkovaní v pohárovej Európe. Komentovať jeho futbalovú kvalitu je bezpredmetné. Pri prestupe Andraža Šporara sme hovorili o veľkej kvalite, teraz si myslím, že sme získali adekvátnu náhradu. Verím, že sa dá Vlado čím skôr dokopy a bude prínosom pre náš klub a pre celú slovenskú súťaž," povedal na tlačovej konferencii generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.V prípade niekdajšieho slovenského reprezentanta visí otáznik nad jeho zdravotným stavom. "Bude musieť podstúpiť operačný zákrok, ide o športový pruh, takže o nič dramatické. Verím, že v nasledujúcom týždni absolvuje operáciu, dá sa zdravotne dokopy a postupne sa začne s mužstvom pripravovať. Nechceme nič uponáhľať, Vlado má stopercentnú podporu a až keď bude pripravený, vtedy začneme pracovať na jeho debute. Verím, že ešte v tejto sezóne odohrá niekoľko zápasov," pokračoval Kmotrík ml.Vladimír Weissa ml. priznal, že mal ponuky aj zo zahraničných líg. "Chcel by som sa poďakovať Ivanovi, bez ktorého by som tu dnes určite nesedel. Prvýkrát sme spolu sedeli 26. decembra a nechal mi časť na rozmyslenie. Mal som oficiálnu ponuku zo SAE, Olympiakosu Pireus aj Nottinghamu Forrest, ale rozhodol som sa pre Slovan. Na spoluprácu sa veľmi teším a chcem pomôcť Slovanu k titulu. Bavil som sa o tom aj s otcom, ale ten rešpektuje každé moje rozhoduje. Prial si ma ešte vidieť v Anglicku, ale zhodli sme sa, že Slovan bol najlepšou voľbou," vyjadril sa Weiss ml.Nová akvizícia bratislavského Slovana verí, že návrat domov by jej mohol pomôcť vybojovať si opätovné miesto aj v národnom mužstve."Jedna priorita je dať sa dokopy, ďalšia pomôcť Slovanu a tiež sa chcem dostať aj do reprezentácie. Marcový zraz nestihnem, s trénerom Pavlom Hapalom sme si vysvetlili incident z Česka. Verím, že chalani baráž zvládnu a pokiaľ budem podávať kvalitné výkony, tak ešte šancu v reprezentácii dostanem," dodal Weiss ml.Vladimír Weiss ml. začal s veľkým futbalom v anglickom Manchestri City , kde nastupoval najskôr za rezervu a následne odohral aj päť súťažných zápasov za A-mužstvo. Okrem toho si v kariére obliekal dresy tímov Bolton Wanderers, Glasgow Rangers Espanyol Barcelona či Olympiakos Pireus . Od januára 2014 pôsobil v najvyššej katarskej súťaži, naposledy hrával za klub Al-Gharafa.