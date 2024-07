Weiss postavil proti Komárnu 11 čerstvých hráčov, Slovan začal sezónu Niké ligy triumfom (foto)

Spokojný tréner Weiss st.

Komárno sa chce poučiť z chýb

28.7.2024 (SITA.sk) - Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava vstúpili do nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže 2024/2025 víťazstvom v Zlatých Moravciach 4:1 nad mužstvom nováčika z Komárna. Na úvodný zásah Tigrana Barseghjana z pokutového kopu v 5. minúte odpovedal zakrátko niekdajší hráč „belasých“ Jakub Sylvestr , no krátko pred polčasovou prestávkou hostia opäť viedli gólom Nina Marcelliho . V koncovke duelu hostia ešte prikrášlili triumf po „trefách“ Róberta Maka „Získali sme dôležité tri body na úvod novej ligovej sezóny. Vieme však hrať aj lepšie, čo platí pre mňa i celý tím,“ povedal pre web Slovana arménsky legionár Barseghjan, ktorý sa postaral o úvodný zásah nielen v zápase, ale tiež v novom ligovom ročníku, keďže predtým sa stretnutia Podbrezová - Žilina a Skalica Michalovce skončili bezgólovými remízami.Tréner Slovana Vladimír Weiss st. bol spokojný s dosiahnutým výsledkom, no už tradične priznal, že od niektorých hráčov čakal lepšie vystúpenie.„Hráčov som však upozorňoval, že proti nováčikovi je to v prvom kole vždy nebezpečné, čo si pamätáme aj z nedávnej minulosti. Nastúpilo 11 čerstvých hráčov, vyhrali sme 4:1, no nie so všetkým som spokojný, tak ako vždy. Povedal som hráčom, aby sa ukázali tí, ktorí chcú tlačiť na tých, ktorí nastúpia v utorok. Niektorí sa chopili šance, iní menej. Je to však normálne, ani najväčšie kluby nemajú 20 vyrovnaných futbalistov,“ poznamenal Weiss.Tréner Bratislavčanov pochválil tím Komárno za predvedený výkon, hru nováčika označil za „sympatickú“.„Za stavu 1:1 sme mohli inkasovať a priebeh by bol dramatickejší, určite by som v takom prípade skôr striedal. Po striedaniach prišla na ihrisko kvalita, Mak či Strelec riešia situácie inak než ostatní, tam sa ukázal rozdiel. S výsledkom i víťazstvom som spokojný. Žiaľ, prišli sme o Lukáša Pauscheka , ktorý má buď zlomenú kľúčnu kosť, alebo vážne zranenie ramena. Stratili sme hráča z užšieho kádra, resp. základnej jedenástky, preto zároveň odchádzam smutný,“ dodal 59-ročný rodák z Bratislavy.Mužstvo z Tehelného poľa čaká v utorok večer domáca odveta 2. predkola Ligy majstrov proti slovinskému NK Celje. U súpera „belasí“ remizovali 1:1.„Verím, že dáme do toho všetko. Ako som sa poďakoval ľuďom, ktorí prišli, tak ich touto cestou vyzývam, aby nás ľudia, ktorí majú radi Slovan, prišli podporiť. Bez nich to nepôjde, Celje je dobré mužstvo. Budeme potrebovať tú emóciu od ľudí, ktorá bude našou pridanou hodnotou,“ zakončil Weiss.Tréner Komárna Mikuláš Radványi napriek prehre nemal svojmu mužstvu čo vytknúť. „Štyrikrát sme inkasovali, no videl som tam aj dobré veci, na ktorých sa dá stavať a poučiť sa z chýb. To, čo sme si v druhej lige mohli dovoliť, sa v prvej trestá,“ poznamenal niekdajší ligový kanonier vo farbách Dunajskej Stredy či Trnavy.