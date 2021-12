Weiss st. nebude trénerom slovenskej reprezentácie, pokračuje na lavičke ŠK Slovan Bratislava

Do reprezentácie sa netlačil

Zabojujú o štvrtý titul v rade

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vladimír Weiss st. (57) bol podľa mnohých kandidátom číslo 1 na post trénera slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý po nevydarenej kvalifikácii MS 2022 možno opustí Štefan Tarkovič. Lenže toto črtajúce sa spojenie sa zrejme neuskutoční.Jeden z najúspešnejších trénerov histórie slovenského futbalu pokračuje na lavičke ŠK Slovan Bratislava. Potvrdilo to vedenie slovenského majstra v tlačovej správe.Weiss priviedol v jesennej časti Fortuna ligy 2021/2022 ŠK Slovan Bratislava k prvému miestu v tabuľke a v Európskej konferenčnej lige si s tímom solídne počínal v skupinovej fáze. Podľa vlastných slov sa do reprezentácie netlačil, rovnako ako sa netlačil na pozíciu šéfa lavičky v Slovane. Na nej napokon zotrvá aj naďalej."Chceme informovať futbalovú verejnosť aj našich priaznivcov a ukončiť debaty či špekulácie. Aj naďalej bude naším hlavným trénerom Vladimír Weiss st., ktorý pokračuje v Slovane Bratislava a nikam neodchádza. Tešíme sa, že naša spoločná misia môže pokračovať, a budeme ďalej pracovať na naplnení našich cieľov. Spoločne ideme zabojovať o štvrtý majstrovský titul v rade. Naším cieľom bude aj čo najlepšia príprava na pohárovú Európu, kde by sme radi nadviazali na to, čo sme dosiahli v tejto sezóne. Verím, že teraz sa už budeme môcť spolu s trénerom v pokoji koncentrovať na zimnú prípravu a výzvy, ktoré nás čakajú,“ informoval generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. na klubovom webe.Weiss st. bol reprezentačný tréner Slovenska v rokoch 2008 - 2012. Dosiaľ ako jediný v ére modernej samostatnosti priviedol slovenskú futbalovú reprezentáciu na záverečný turnaj majstrovstiev sveta. Na šampionáte v JAR 2010 si jeho tím zahral v osemfinále. Pred angažmánom v Slovane pôsobil Weiss st. takmer päť rokov aj pri reprezentácii Gruzínska.