Weiss zobral prehru v Žiline na seba, Ščasný nazval fanúšikov Slovana psychopatmi – FOTO

8.12.2024 (SITA.sk) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom prestížnom šlágri 17. kola slovenskej najvyššej súťaže na svojom trávniku nad Slovanom Bratislava 2:1 a stiahli náskok "belasých" na čele na rozdiel jediného bodu. Súboj pod Dubňom rozhodol v 95. minúte krajný obranca Kristián Bari.„Šošoni" tak v aktuálnej sezóne zabrali bodovo naplno i v druhom vzájomnom zápase proti úradujúcemu šampiónovi z Bratislavy.„Vážime si tento výsledok a sme radi, že sme vyhrali s najlepším tímom na Slovensku, ideme však ďalej. Veľmi ďakujem mojim hráčom, rovnako tak fanúšikom, ktorí dnes prišli v hojnom počte. Musíme sa pripraviť na posledný zápas jesene v Skalici, aby sme ho zvládli a potvrdili body z náročných zápasov," povedal v rozhovore pre Voyo tréner žilinského tímu Michal Ščasný Už z vyjadrenia kormidelníka domácich vyplýva, že duel sprevádzala na slovenské pomery nadštandardná divácka kulisa.Cestu na štadión si našlo aj napriek nie príliš futbalovému počasiu takmer 6-tisíc divákov. Zatiaľ naposledy takúto návštevu zažili Žilinčania ešte na jeseň v roku v roku 2015, keď hostili Trenčín.Zaplnený bol aj sektor hostí, ktorí na hraciu plochu hodili pyrotechniku, kvôli čomu muselo byť stretnutie na pár minút prerušené.Fanúšikovia „belasých" okrem toho počastovali domáci klub i jeho predstaviteľov vulgárnymi pokrikmi, k čomu sa po zápase vyjadril kouč Žiliny: „Ďakujem všetkým, iba ma mrzí jedna vec , a síce, psychopati z Bratislavy, ktorí nadávali nášmu majiteľovi. Myslím si, že každý by si mal vážiť každého jedného človeka, ktorý dáva do futbalu peniaze. Takže toto bolo také psychopatické," povedal Ščasný.Slovan si aj napriek prehre udržal vedúcu pozíciu v tabuľke. Honor jesenného majstra však vo vrecku ešte nemá. Potvrdiť ho však môže v poslednom ligovom zápase v tomto kalendárnom roku, a to 14. decembra doma proti Dunajskej Strede.„Gratulujem Žiline k výhre, bola o gól lepšia, pretože sme nezvládli záver. Nebol to okulahodiaci zápas, bolo to z taktického hľadiska. Použil som zostavu so zápasu s Midtjylladnom. Nezvládli sme záver, Žilina to urobila perfektne. Výsledok beriem na seba, dal som dôveru hráčom, ktorí ju nevyužili," sebakriticky zhodnotil duel kouč "belasých" Vladimír Weiss starší