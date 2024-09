Weissa mrzí prehra, no pochválil mužstvo: Krutý výsledok

Tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. bol po prehre v úvodnom vystúpení v Lige majstrov sklamaný z výsledku. Zároveň bol však hrdý na mužstvo, ktoré podľa neho podalo v stredu večer v Celtic Parku dobrý a bojovný výkon. Kvalita však bola na strane domáceho výberu, čo odzrkadľuje aj výsledok 1:5.





"Samozrejme, gratulujem Celticu k zaslúženému víťazstvu, aj keď pre nás krutému. Hralo sa vo fantastickej atmosfére. Prvý polčas sme zvládli dobre, Vlado mal šancu na vyrovnanie, žiaľ, neskórovali sme. V druhom dejstve sme chceli rozumne brániť a prežiť úvodný tlak, na čo sme upozorňovali v kabíne. Bohužiaľ, dva rýchle góly rozhodli o priebehu zápasu," povedal hlavný tréner na pozápasovej tlačovke.Slovan sa predstavil premiérovo v hlavnej fáze Ligy majstrov. Proti domácim, ktorých hnal plný štadión, sa ťažko presadzoval a nedokázal sa vyrovnať s ich pressingom a rýchlosťou. Do polčasu prehrával 0:1, no ihneď po zmene strán inkasoval ďalší gól a rozbehnutých domácich už nedokázal zastaviť ani pekný zásah Kevina Wimmera zo 61. minúty. "Dali sme kontaktný gól, potom sme začali hrať otvorený futbal, čo bola voda na mlyn domácich. Videli sme, že majú veľmi rýchle brejky, čo potvrdili. Prehrali sme 1:5, samozrejme nemôžem byť spokojný s výsledkom, no nie som sklamaný z výkonu. Celtic bol veľmi efektívny. My sme chceli hrať futbal a myslím si, že sme zanechali slušný dojem, aj keď sme prehrali rozdielom triedy," pokračoval.Celtic potvrdil skvelý vstup do novej sezóny, v ktorej vyhral aj siedmy duel vo všetkých súťažiach a inkasoval iba druhý gól. Svoju sériu bez prehry natiahol už na 19 súťažných zápasov, pričom doma neprehral od decembra 2023 už 18. duel za sebou. "Chýbal nám rýchlejší prechod zozadu do útoku. Niekedy nám trvá dlho rozohrávka, čo je v modernom futbale najťažšie pod tlakom a ich veľmi dobrým pressingom. Ale naše mužstvo zo seba vydalo všetko, na čo máme. Vedeli sme, že ideme hrať s najlepšími tímami na svete, o dva týždne k nám príde to najlepšie mužstvo na svete s najlepším trénerom na svete a tešíme sa na to. Bude to pre nás ďalšia výzva. Dnes sme prehrali, no neodchádzam odtiaľto sklamaný," uviedol Weiss st. a pripomenul aj najbližší duel Ligy majstrov, v ktorom Slovan už 1. októbra privíta na Tehelnom poli Manchester City s trénerom Pepom Guardiolom.Poklonu zložil aj svojmu stredajšiemu náprotivkovi Brendanovi Rodgersovi. Severoírsky kouč Celticu pred duelom so Slovanom povedal, že on a jeho tím nikdy nebol pripravenejší na štart Ligy majstrov: "Treba oceniť kvalitu súpera, výborných hráčov aj vynikajúceho trénera Rodgersa. Za tie tri a pol roka so Slovanom to bol určite najťažší zápas z pozície intenzity, fanúšikov a že je to Liga majstrov. Bol pre nás veľmi poučný. Boli sme pripravení na všetko, ale tá kvalita sa ukázala."Trénera mrzela nepremenená šanca jeho syna Vladimíra Weissa ml., ktorý po polhodine za stavu 0:1 v dobrej príležitosti urobil kľučku a obrana ho zablokovala. "Keby dal Vlado gól, možno by to bol iný zápas. Ale to je všetko keby. Chcel to vymyslieť ešte o niečo lepšie. Ešte si to musím pozrieť, ale hovoril mi, že mu nevyšiel dobre krok. Ale myslím, že z tej pozície mal strieľať," dodal.