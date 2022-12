Wenger si kopol do tímov, ktoré chceli v Katare vyjadriť politický názor, zápasy MS 2022 sa podľa neho tešia popularite

Dúhové pásky "One Love"

Nemci s prekrytými ústami

Náročná adaptácia

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Niekdajší futbalový tréner Arséne Wenger je na majstrovstvách sveta v Katare ako funkcionár Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) , keďže vo federácii je šéfom globálneho futbalového rozvoja.V dejisku šampionátu zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej si okrem iného "kopol" do tímov, ktoré na MS chceli a prípadne aj spravili gesto politického vyjadrenia."Tímy, ktoré odohrali dobré prvé zápasy, boli kvalitne mentálne pripravené. Zamerali sa na na futbal a nie na demonštráciu politických názorov," povedal Francúz.Vo svojich výrokoch nepomenoval priamo tímy či tímy, iba to naznačil. A je jednoduché si odvodiť, že to bolo namierené najmä na Nemcov. Ich výber sa so šampionátom rozlúčil už po základnej skupine.Kapitáni siedmich výberov z Európy (Anglicko, Holandsko, Wales, Belgicko, Švajčiarsko, Nemecko a Dánsko, pozn.) chceli na turnaji nastupovať s páskami v dúhových farbách a nápisom "One Love" na podporu rovnomennej iniciatívy, ktorej symbolom je logo v tvare srdca v dúhových farbách a cieľom propagácia inklúzie a diverzity vo futbale aj v spoločnosti.FIFA im však na začiatku MS pohrozila, že za to dostanú na začiatku zápasu žltú kartu, preto od toho napokon upustili.Nemci pred svojim úvodným vystúpením na šampionáte pózovali na tímovej fotografii s prekrytými ústami, čím pravdepodobne reagovali na spomenutý verdikt federácie.Wenger, ktorý v minulosti viedol anglický Arsenal Londýn 22 rokov a teraz pracuje pre katarského vysielateľa beIN Sports, tiež uviedol, že zápasy MS 2022 sú populárne naprieč celým svetom "napriek negatívnej publicite, ktorej sa krajine dostalo pred turnajom".Na TK sa okrem francúzskeho trénera zúčastnil aj Nemec Jürgen Klinsmann , ktorý je členom technickej študijnej skupiny pre MS. Ten do popredia vyzdvihol mentálne nároky, ktoré boli kladené na hráčov európskych tímov.Uviedol, že pre hráčov z európskych líg bolo mimoriadne náročné za jeden týždeň adaptovať sa z klubového na reprezentačný futbal. V minulosti na to mali pred MS vždy minimálne dva týždne."Tréneri mali veľmi ťažkú úlohu pripraviť svoje tými za týždeň. Najmä európske tímy mali pred sebou mimoriadne náročnú výzvu," poznamenal Klinsmann.