Whitaker: Muellerovo vyšetrovanie ruských zásahov sa blíži ku koncu

Robert Mueller, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. januára (TASR) - Vyšetrovanie podozrení zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016, ktoré vedenie osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller, sa už blíži ku koncu. Povedal to v pondelok Matthew Whitaker, momentálne zastávajúci funkciu ministra spravodlivosti USA. Informovala o tom agentúra AP.Whitaker uviedol, že o Muellerovom vyšetrovaní jea domnieva sa, že sa už chýli ku koncu.povedal médiám na tlačovej konferencií nesúvisiacej s týmto vyšetrovaním.Mueller zrejme predloží konečnú správu o vyšetrovaní práve Whitakerovi alebo Billovi Barrovi, ktorý by ho mal v úrade ministra spravodlivosti nahradiť, čaká však ešte na odobrenie Senátu. Whitaker rezort spravodlivosti vedie len dočasne odvtedy, ako z tohto postu vlani v novembri odstúpil Jeff Sessions, ktorý čelil dlhodobej kritike zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.Osobitný vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti Robert Mueller dozerá od mája 2017 na vyšetrovanie možného prepojenia alebo koordinácie medzi Ruskom a osobami napojenými na predvolebnú kampaň Donalda Trumpa pred prezidentskými voľbami v roku 2016.Dosiaľ Mueller v rámci vyšetrovania obvinil už 34 osôb, z toho šiestich Trumpových spoločníkov, ako aj tri spoločnosti.Nijaké z obvinení sa však zatiaľ netýkalo priameho stretu Trumpovej kampane s Moskvou, uviedla agentúra AFP a pripomenula, že šestica Trumpových spoločníkov sa k viacerým zo vznesených obvinení priznala. Je medzi nimi bývalý šéf Trumpovej predvolebnej kampane Paul Manafort, bývalý Trumpov osobný právnik Michael Cohen či bývalý poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Michael Flynn.Prezident Trump akékoľvek spolčovanie sa s Ruskom dlhodobo odmieta a na Robert Muellera a jeho tím neustále útočí, pričom vyšetrovanie označuje za