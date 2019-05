WHO: Alžírsko a Argentína sa úplne zbavili malárie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 22. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v stredu Alžírsko a Argentínu za krajiny, kde sa podarilo vykoreniť maláriu.Generálny riaditeľ tohto úradu OSN so sídlom v Ženeve, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ocenilv boji proti tejto tropickej chorobe, ktorá býva často smrteľná.Podľa vyjadrenia WHO, ktoré priniesla tlačová agentúra DPA, nezaznamenali v Alžírsku žiadneprípady ochorenia na maláriu od roku 2013. Ide pritom o krajinu, kde francúzsky lekár Charles Louis Alphonse Laveran objavil v roku 1880 mikroorganizmus, ktorý maláriu vyvoláva.V Argentíne neochorel nikto na maláriu už od roku 2010.Malária je infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom sú jednobunkové parazity nazývané plasmodium. Prenášajú ho komáre rodu anopheles, a to predovšetkým v tropických a subtropických oblastiach. Príznakmi malárie sú horúčka, málokrvnosť a nervové ťažkosti, ktoré v prípade neliečenia môžu viesť až k smrti nakazeného.WHO zaznamenala v roku 2017 vo svete približne 435.000 prípadov úmrtia na maláriu, z čoho zhruba 60 percent pripadalo na deti vo veku do päť rokov. Za zbavenú malárie môže byť oficiálne vyhlásená krajina, kde sa nové ohniská nákazy neobjavili najmenej tri roky.Celosvetovo prvá očkovacia kampaň proti malárii sa začala po dlhoročných prípravách v apríli na území Malawi. Očkovacia látka, uviedla WHO.