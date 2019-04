WHO: Epidémia eboly v KDR nepredstavuje celosvetové riziko

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Ženeva 13. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zhodnotila, že aktuálna epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) zatiaľ nepredstavujecelosvetového rozmeru. S odvolaním sa na piatkové zasadnutie krízového tímu WHO o tom informovala spravodajská stanica BBC.Vírus krvácavej horúčky si doposiaľ v Kongu vyžiadal minimálne 764 životov. Od začiatku epidémie minulý rok v auguste zaznamenali celkovo viac než 1200 prípadov.Podľa odborníkov zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa aktuálne šírenie eboly mohlo podariť rýchlo zastaviť. Prácu zdravotníkov a lekárov navyše komplikuje konflikt v krajine a útoky povstalcov.Výbor odborníkov WHO v piatok varoval, že dostať vírus pod kontrolu. Vyhlásenie stavu núdze by situáciu v oblastiach šírenia eboly nezmenilo, zhodnotil predseda krízového výboru WHO profesor Robert Steffen.pokračoval Steffen s tým, že WHO získalo na boj s ebolou iba polovicu z potrebných finančných zdrojov.WHO zhodnotila, že riziko šírenia vírusu do susedných krajín jei keď riziko rozšírenia vírusu po celom svete jeKDR na svojom území eviduje desiatu epidémiu eboly za uplynulých 40 rokov. Aktuálne ide o druhú najhoršiu epidémiu od roku 2014, keď jej v trojici západoafrických štátov podľahlo viac ako 11.000 ľudí.Boj s týmto vysoko nákazlivým ochorením komplikuje aj zlá bezpečnostná situácia na východe KDR, kde pôsobí množstvo povstaleckých skupín, ktoré tam bojujú o kontrolu nad bohatými náleziskami nerastných surovín. Úrady, ako aj humanitárne organizácie preto nemôžu v oblasti efektívne vykonávať svoju činnosť.Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.