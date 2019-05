Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász Foto: TASR - Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 31. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zamerala tohtoročnú kampaň pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku na zdravie pľúc. Svetový deň bez tabaku pripadá na 31. mája.Podľa WHO má kampaň výraznejšie upriamiť pozornosť na skutočnosť, že fajčenie ohrozuje zdravie pľúc ľudí na celom svete. Motto Svetového dňa bez tabaku znie:Ako ďalej informovala WHO, kampaň v tomto roku je zacielená najmä na negatívne účinky tabakových výrobkov na zdravie pľúc (čo zahŕňa oblasť od rakoviny až po chronické respiračné choroby), a tiež na kľúčovú úlohu pľúc pre zdravie ľudí. WHO sa pravidelne obracia na politikov, aby zaviedli účinné opatrenia na znižovanie spotreby cigariet a ďalších tabakových výrobkov. Aj tohtoročná kampaň obsahuje takúto výzvu.Fajčenie a vystavenie iných ľudí pôsobeniu dymu z fajčenia, teda pasívnemu fajčeniu, sú podľa odborníkov hlavné rizikové faktory pre vznik tuberkulózy, rakoviny pľúc, astmy či chronickej obštrukčnej choroby pľúc.Podľa WHO na následky fajčenia zomiera každý druhý fajčiar. Na epidémiu fajčenia každý rok zomiera vyše sedem miliónov ľudí. Z nich šesť miliónov sú konzumenti alebo bývalí konzumenti tabakových výrobkov a približne 890.000 nefajčiarov, ktorí sú proti svojej vôli vystavení tabakovému dymu. Každých šesť sekúnd zomrie na svete jeden človek na následky fajčenia, čo predstavuje jedného dospelého z desiatich.Pasívne fajčenie zabíja, opätovne zdôraznila WHO. Za pasívne fajčenie sa označuje vdychovanie tabakového dymu ľuďmi, ktorí síce nefajčia, ale sú nútení vdychovať tento dym v uzavretých priestoroch, ako napríklad v reštaurácii alebo na pracovisku. Tabakový dym obsahuje vyše 4000 chemických látok, z ktorých najmenej 250 je škodlivých a vyše 50 kancerogénnych, pripomenula WHO.Takmer 80 percent z miliardy fajčiarov na svete žije v krajinách s nízkym príjmom. Vyše 1,3 miliardy ľudí, čo predstavuje 18 percent obyvateľstva sveta, sú na národnej úrovni chránení zákonmi o zákaze fajčenia.Od roku 1987, keď WHO zaviedla Svetový deň bez tabaku, bojuje táto svetová organizácia proti fajčeniu. Požívanie tabakových výrobkov podľa nej patrí medzi epidémie, ktorým sa dá predchádzať.Nikotín je vysoko návyková látka. Väčšina ľudí v dospelosti závislých od fajčenia začala užívať tabakové výrobky, najčastejšie v podobe cigariet, pred dovŕšením 18. roku života.Na Slovensku sú nefajčiari chránení Zákonom o ochrane nefajčiarov.